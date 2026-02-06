《零日》團隊控抄襲 韋淳祐搬《在路上》開酸：雙標算是影視專長？

國民黨製作《萊爾校長》系列製作團隊昨（5）日自爆，遭疑似《零日攻擊》製作團隊提告違反著作權法，指控其製作的反罷免宣傳影片中出現的「芒草」畫面，涉嫌抄襲前導預告。被告當事人、也是前國民黨新媒體部主任韋淳祐5日下午再度反擊，開酸《零日攻擊》導演羅景壬：雙重標準算不算是影視圈的一種核心專長？這算不算抄襲界的一代宗師？

韋淳祐在粉專《風向123事》提出質疑，羅景壬在2008年拍攝《五月花衛生紙》廣告，劇情完美復刻台劇《白色巨塔》；而在2023年幫賴總統拍的競選廣告《在路上》，構圖與對話邏輯都和金穗獎得獎作品《路上》高度雷同，當時也被外界指控抄襲，不過「羅導演您的解釋堪稱教科書級別：駕駛路途中的對話，在電影、電視、廣告，很多領域，都有大量呈現。」韋淳祐酸這一段話簡直應該被放在影視史上奉為聖經。

廣告 廣告

韋淳祐接著質疑，既然「開車聊天」是人類共通經驗，所以不算抄襲，對於《零日攻擊》團隊而言，難道「芒草」和「新聞畫面」是火星特產嗎？難道這世界上只有《零日攻擊》出現過芒草？為什麼您的「開車」是大眾文化，我們的「芒草」就是抄襲？還說能夠拿了一億多納稅錢的大導演，這就是「致敬」，這叫「後現代解構」——這就是「藝術的相對論」：只要地位夠高，別人都是抄襲，自己就都是「經典重現」。

韋淳祐稱可以諒解一個創作者無法正視自己拍了一部IMDB 評分4.8 分（滿分10分）的曠世奇片，面對這種「史詩級的尷尬」，產生出一種「史詩級的玻璃心」。只是我們沒想到「雙標」這種事除了在政治圈以外，在很多領域，都有大量呈現，原來「雙標」和「玻璃心」這些政客的標配技能，今時今日的大導演也可能擁有。如果雙標算是一種影視專長，請問羅導演，要報名影帝還是導演？

【看原文連結】