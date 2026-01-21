零星衝突不斷! 敘利亞臨時政府與庫德武裝達成和解 展開全面整合

敘利亞臨時政府近期宣布已與庫德族武裝組織「敘利亞民主力量」簽訂和平協議，預計在全面停火的同時對庫德族武裝勢力進行審查，將其整合進臨時政府當前的運作體系之中。 圖：翻攝自 騰訊網 子桑鷹脈

[Newtalk新聞] 雖然統治敘利亞超過 50 年的阿薩德政權已經遭到推翻，由總統沙拉建立的臨時政府也接管了國內各項事務，但敘利亞的局勢並未就此迎來和平與穩定，不時發生的武裝衝突仍令國際社會對該國的內部情形感到擔憂。近期有消息稱，臨時政府成功與庫德族武裝組織「敘利亞民主力量」達成停火與全面整合協議，為持續近兩周的衝突畫下句點。

《騰訊網》軍事專欄作者「子桑鷹脈」指出，當地時間 18 日，敘利亞臨時政府宣布已與「敘利亞民主力量」達成共識，將在全面停火後對庫德族武裝勢力進行審查，並將其納入臨時政府體系。同時，原先由「敘利亞民主力量」控制的地區也將回歸大馬士革中央治理，關押伊斯蘭國 ( ISIS ) 囚犯的監獄與營地也將轉交中央政府管理。

「子桑鷹脈」表示，臨時政府與庫德武裝勢力達成和解一事，象徵著庫德族對民族自治的追求即將畫下句點。「子桑鷹脈」認為，導致庫德武裝勢力失敗的主要原因，與美國逐漸撤回合作、轉向支持臨時政府以及失去代爾組爾油田這項經濟命脈等多件因素有關。

「子桑鷹脈」針對臨時政府發布的停火協議進行分析，認為庫德武裝勢力在談判的過程中做出了極大的妥協，「他們用武器和地盤，向臨時政府換來了語言地位與政治席位；用自治權交換了民族的基本利益」。與庫德族武裝勢力不同，臨時政府則透過相關協議同時達到收回領土與能源的目的，並對外展現包容性，進一步鞏固了國內族群的關係。

「子桑鷹脈」表示，雖然臨時政府與庫德族武裝達成和解，但幼發拉底河沿岸仍不時傳出零星衝突，推測雙方目前仍處於「互不信任」的狀態。「子桑鷹脈」強調，和平協議的簽訂並不意味著敘利亞將就此走向太平，「如何平衡庫德族的訴求、應對土耳其的邊境壓力、善用收回的能源與資源，都是臨時政府當前亟需解決的難題」。

