零時啟動重現光復模式 資訊系統助力救災成亮點

全國北中南東各大災難醫療隊首次在花蓮光復大會師，以「光復時刻 零時啟動」進行連續三天的高壓演練，演習在1月7日圓滿完成。

全國北中南東各大災難醫療隊首次在花蓮光復大會師，以「光復時刻 零時啟動」重現馬太鞍溪洪災實戰經驗演習，1月5日起一連三日全程以高壓擬真演練提昇管理協調能力和實務操作技巧，其中以健康台灣深耕計畫補助研發的數位化系統i-DMAT貫穿整個演練過程，資訊化傷患管理以及大數據分析，大力提昇台灣災難醫療協調運作和資訊韌性，發展出台灣獨有的災難醫療系統。

花蓮縣衛生局與東區緊急醫療應變中心於五日展開「光復時刻 零時啟動」演習，凌晨發布光復鄉馬太鞍溪溢流災害的訊息，全台各災難醫療隊接獲情報後陸續抵達花蓮光復。

包括國家級災難醫療救護隊北區執行中心、南區執行中心、社團法人台灣災難醫療隊發展協會、中區及高屏區緊急醫療應變中心聯隊、花蓮縣災難醫療救護隊以及由全台各縣市衛生局組成的醫政科聯隊共114人，於1月5日起齊聚花蓮光復糖廠，參加由花蓮慈濟醫院賴佩芳醫師率領東區緊急醫療應變中心團隊、AI中心與花蓮縣衛生局共同主辦的全國災難醫療隊 (DMAT) 聯合演習規劃，整個演練由東區緊急醫療應變中心副執行長賴佩芳醫師設計，七大情境由衛生局醫政科以0923光復馬太鞍溪溢流真實情況為主軸，設計出各種情境由全國參演人員進行角色調換以及系統演練交流。

災難醫療隊成員抵達後，由縣府衛生局組成的災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC）」資訊研發成員及馬上講解災區當地狀況及資訊相關聯繫注意事項。

5日清晨零時，花蓮縣衛生局災難醫療協調中心發出災害的訊息，光復鄉馬太鞍溪溢流造成洪災，各災難醫療隊接獲簡訊後及馬上組隊動身前往花蓮，為強調演練「高度逼真」與「後勤自主」，所有隊伍須自行處理交通、食宿，自備各項配備，模擬真實災難情境。

東區災難醫療隊率先報到抵達指定的光復全聯受災點，馬上以手機簽到並填寫現場狀況以及是否有醫療等需求回報DMAT-CC。

首先報到的為花蓮災難醫療隊及中區、高屏區緊急醫療應變中心聯隊，緊接著為北國災中心、南國災中心以及台灣災難醫療隊陸續抵達，報到後，各醫療隊必須前往協調中心指定的全聯超市、光復高職、光復衛生所、保安寺以及馬太鞍教會各個災點，並以資訊系統回報現場狀況和評估。

社團法人台灣災難醫療隊發展協會身經百戰，全副武裝抵達災點後馬上回報災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC）」。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，去年光復經歷洪災，整個救災過程已成為「光復模式」，對災難醫療對而言是很好的學習與成長模式，每一次的災難都不同，應對方式也會不一樣，所以這次演練的特點，其一就是0206花蓮強震後，衛生局與慈濟醫院團隊合作研發的「iDMAT資訊系統」，第二就是由原本第一線的災難醫療隊來承接後勤的「災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC）」。

花蓮縣衛生局長朱家祥專題演講「光復啟示錄」，分享iDMAT救災資訊系統的誕生緣由，以及2025年0923光復堰塞湖溢流的救災經驗。

醫政科周傳慧科長表示，這次的演習跟以往不同之處在於讓災難醫療隊員角色互換，擔任DMAT-CC的後勤和協調，並以iDMAT資訊系統負責檢傷處置上傳，讓協調中心建立數據與統計分析上提供很大的幫助，可以做即時的策略運用。

全國醫政科聯隊群聚請教賴佩芳醫師率領的東區災難醫療應變中心與縣府衛生局，了解iDMAT系統運作。

隔日，1月6日馬上以「災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC）」連續工作多時且量能不足，授權由災難醫療隊成員支援，接手DMAT-CC，以此訓練災難醫療隊員同時擁有協調運作中心的能力。雖是桌上演練，但各災難醫療隊皆有備而來，馬上攤開設置各項緊急應變裝備，各就各位分配任務，如實際救災作業。

第二日演練，由花蓮縣衛生局醫政科周傳慧科長進行協調指揮授權儀式，分別授權各災難醫療隊成為協調中心。圖為花蓮縣災難醫療隊領隊廖昱淇由接下DMAT-CC任務。

五大災難醫療隊以抽籤方式各派出兩位擔任災區醫療隊員，模擬深入到五個災點，並依據各種圖卡資訊回報現場傷患狀況，五對災難醫療隊員必須短時間內各自完成兩百位傷者檢傷分類以手機回報傷情卡。

第二日桌上演練，災難醫療隊員拿到情境題卡做出檢傷分類判斷並以資訊系統上傳災難醫療隊協調運作中心DMAT-CC。

在另一區模擬擔任後勤協調運作中心DMAT-CC的隊員，總計會陸續接獲各災點回報總計1000位病人資料，並迅速依據「資源媒合與派遣」、「橫縱向聯繫網絡」、「在地志願者管理及輿論處理」、「環境衛生與民眾觀感」、「交通中斷與轉診機制」、「國際救援協調」以及「撤離計畫」等等七大任務，全程使用iDMAT資訊系統快速進行數據整理分析以及現場判斷，並預測未來可能發生的狀況預做處理，過程需具備能力包含災難醫療隊報到與任務分配、協調運作中心的啟動與實際運作，災區醫療需求評估，醫療資源調度以及任務執行與交接流程，而由全台十二個縣市衛生局醫政科也組成「醫政科聯隊」，藉此觀察學習各災難醫療隊作業，以此更了解災難醫療作業模式，以及作為災難醫療隊協調運作中心所需的各項要素。

災難醫療隊接手災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC），由第一線轉任後勤，讓彼此更了解不同工作重點，也促成災難來臨時更緊密有效的合作。

6日下午演練完畢，各災難醫療隊也立即與DMAT-CC舉辦檢討會議，並由東區緊急應變中心賴佩芳醫師和花蓮縣衛生局周傳慧科長與參演團隊交流釋疑，對可能遇到的各種情勢、輿論、應變、安全、運輸、後勤以及偏遠難以抵達地區、當地文化、性別和環境議題踴躍提出演練的見解，包括災區主管局處如何給予即時協助？同時對iDMAT資訊系統的使用過程優缺點也提出各樣建議，期待讓整個救災系統可以更便利有效用。

如實演練讓各救難隊員各就各位擔任DMAT-CC不同任務。密密麻麻的註記是協調運作中心在後勤時的任務，也是評核重點。

台北市衛生局醫政科黃思維技正表示，或許都會地區和偏鄉的救災模式不盡相同，但很多經驗都有很大參考價值，其中iDMAT的APP的開發讓他非常驚豔，過去EMOC（緊急醫療應變中心）有一大部份工作必須靠人力以電話、無線電一一找窗口詢問及協調，過往紙本或電話也會有錯誤或無法比對的地方，而iDMAT可以快速分析數據和回饋，是過去人力過去無法比擬的，若能有一個APP可以在事件發生時，全國統一讓災難醫療隊和應變中心共享資源，迅速協助做判斷跟分析以提供更好的經驗，相信可以節省掉很多人力也能在緊急救援的部分能有更大的效率。

(上圖)災難醫療隊協調運作中心（DMAT-CC）由iDMAT系統接獲第一線訊息，即可馬上進行數據分析以了解災區狀況，甚至是否有流行病傳染都可以預測。(下圖)國家級災難醫療救護隊北區執行中心領隊林鍵皓醫師（中）在檢討會議上提供多項演練建議給主辦單位。

國家級災難醫療救護隊南區執行中心理事長高嘉隆醫師表示，擔任DMAT在第一線救治病患非常重要，但DMAT-CC要做更複雜的工作，所負的責任卻是更長遠，雖然這次在使用iDMAT登錄遇到運作的一些阻礙，但都在技術上可以解決，這個系統對DMAT-CC而言比對DMAT更加重要，也希望經過演練克服運作問題後，可以加強推廣，也讓數據訊息更妥善的在災區被運用。

國家級災難醫療救護隊南區執行中心理事長高嘉隆期許iDMAT藉由演習找出運作問題，克服後可以成為更好的災難救援管理工具。

7日為演練最後一日，則以論壇的方式，由各隊發表演習過程中表現最好以及最需改善的部份，由各組觀摩學習，各隊提出建議，突顯災難醫療協調與後勤的重要，讓分工明確落實。花蓮慈濟醫院AI中心則將蒐集所有回饋意見修正，希望以這項健康台灣深根計畫做出的系統產品，讓醫護人員使用更方便，花蓮慈院吳彬安副院長表示，iDMAT是一個工具，主要設計用來協助救災，希望能強化資訊韌性並串聯醫療網，讓災難醫療可以更有韌性與應變能力，也能為臺灣甚至亞洲提供更好的資訊系統充分做好準備。

花蓮慈濟醫院吳彬安副院長期許所有災難醫療隊都能盡力回饋使用iDMAT的經驗，讓這項以健康台灣深根計畫做出的系統產品，可以成為台灣之光，並嘉惠亞洲其他國家。

撰文／吳宛霖；攝影／廖文聰、江家瑜