零時啟動重現光復模式 資訊系統助力救災成亮點

全國北中南東各大災難醫療隊首次在花蓮光復大會師，以「光復時刻 零時啟動」重現馬太鞍溪洪災實戰經驗演習。(花蓮慈濟醫院提供)

全國北中南東各大災難醫療隊首次在花蓮光復大會師，以「光復時刻 零時啟動」重現馬太鞍溪洪災實戰經驗演習，一連三天以高壓擬真演練提昇管理協調能力和實務操作技巧。

慈濟醫院表示，其中以健康台灣深耕計畫補助研發的數位化系統i-DMAT貫穿整個演練過程，資訊化傷患管理以及大數據分析，大力提昇台灣災難醫療協調運作和資訊韌性，發展出台灣獨有的災難醫療系統。

慈濟醫院指出，此次包括國家級災難醫療救護隊北區執行中心、南區執行中心、社團法人台灣災難醫療隊發展協會、中區及高屏區緊急醫療應變中心聯隊、花蓮縣災難醫療救護隊以及由全台各縣市衛生局組成的醫政科聯隊共一百一十四人參與。

花蓮慈濟醫院賴佩芳醫師率領東區緊急醫療應變中心團隊、AI中心與花蓮縣衛生局共同主辦的全國災難醫療隊(DMAT)聯合演習規劃，整個演練由東區緊急醫療應變中心副執行長賴佩芳醫師設計，七大情境由衛生局醫政科以０九二三光復馬太鞍溪溢流真實情況為主軸，設計出各種情境由全國參演人員進行角色調換以及系統演練交流。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，去年光復經歷洪災，整個救災過程已成為「光復模式」，對災難醫療對而言是很好的學習與成長模式，每一次的災難都不同，應對方式也會不一樣，所以這次演練的特點，其一就是０二０六花蓮強震後，衛生局與慈濟醫院團隊合作研發的「iDMAT資訊系統」測試。

台北市衛生局醫政科技正黃思維表示，都會地區和偏鄉的救災模式不盡相同，其中iDMAT的APP的開發讓他非常驚豔，過去EMOC（緊急醫療應變中心）有一大部份工作必須靠人力以電話、無線電找窗口詢問及協調，過往紙本或電話會有錯誤或無法比對的地方，而iDMAT可以快速分析數據和回饋，是過去人力過去無法比擬的。

國家級災難醫療救護隊南區執行中心理事長高嘉隆醫師表示，擔任DMAT在第一線救治病患非常重要，但DMAT-CC要做更複雜的工作，所負的責任卻是更長遠，希望經過演練克服運作問題後，可以加強推廣，讓數據訊息更妥善的在災區被運用。