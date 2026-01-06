零死角女神完整親述真實病況！林岱縈否認週刊病情報導「真正病名」曝光

娛樂中心／蕭翰弦報導

職棒樂天啦啦隊「零死角女神」林岱縈因甜美外型與舞台表現，深受球迷喜愛累積高人氣。近日卻因身體狀況傳出異樣引發關注，甚至有媒體傳出有「椎間盤突出」、「神經受損」等說法。對此，林岱縈親自在IG限時動態完整說明病況，澄清自己並未接受任何媒體訪問，周刊流傳內容與實際狀況並不相符，以本人說明為最終依據。

林岱縈澄清，自己並非椎間盤突出。初期就醫時，確實曾被不同科別初步判斷疑似輕微椎間盤突出、坐骨神經相關問題或肌筋膜發炎，也嘗試過藥物治療與復健，但效果有限，止痛針只能短暫緩解，疼痛仍反覆出現。直到安排核磁共振（MRI）檢查後，「確認正確病因名稱為骶管囊腫」。

該囊腫位於脊椎底部薦骨區域，內含腦脊髓液，多數屬良性且不少人終身無症狀。不過林岱縈的情況較為特殊，她左側薦骨處有一顆超過4公分囊腫，體積偏大，已壓迫神經並侵蝕部分骨質。因此出現左側臀部延伸至大腿外側的疼痛與抽動感，左腿抽筋次數明顯增加，彎腰困難，甚至曾因劇痛在深夜掛急診。

林岱縈也提到，打止痛針後曾出現左腿到腳底長時間麻木的情況，這過去從未發生，同時自己特別補充並沒有頻尿問題。回顧病程，她表示數年前曾偶爾出現左臀與腿後側疼痛，通常幾天內自行緩解；不過直到去年下半年開始急轉直下，疼痛明顯加劇且多日不退，一般止痛藥逐漸失效，才進一步釐清真正病因。

醫師指出，「骶管囊腫」無法單靠藥物根治，通常採取保守治療，若症狀持續或者神經受壓風險升高，就必須評估手術。林岱縈表示：「考量長期神經受壓可能會造成永久性影響，以及骨頭持續被侵蝕的風險，我已決定朝手術治療方向規劃。手術成功機率高，但術後需要較長時間休養，預計一月手術將延後進行，後續也會持續追蹤並再謹慎規劃。」

她坦言，原本希望低調處理，是不希望過早引發外界擔心，打算先穩定病情親自向家人說明。沒想到相關消息無預警被報導，對她與家人而言都相當措手不及，因此才決定一次把狀況說清楚。最後表示，希望透過這次說明，不只澄清自身狀況，也能讓更多人認識這個較少被討論的疾病，提醒大家重視身體健康。

