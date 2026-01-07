「零死角女神」遭傳頻尿、椎間盤突出 左腿抽痛揭真正病況

林岱縈遭傳頻尿、椎間盤突出，左腿抽痛揭真實病況。（資料圖／陳俊吉攝）

中職樂天桃猿「Rakuten Girls」啦啦隊女神林岱縈，憑藉清新美貌有「零死角女神」稱號，不過，她先前自爆健康亮紅燈，甚至被周刊報導疑似有頻尿、椎間盤突出等症狀，引起粉絲擔憂。對此，林岱縈6日在社群親自解答病況，經核磁共振檢查為骶管囊腫。

林岱縈6日坦言，原本想先低調處理生病一事，因為不想讓太多人太早擔心，也想等自己準備好後再告訴尚未知悉的親友，如今報導已經公開，她首先解釋曾被初步判定輕微椎間盤突出、坐骨神經相關問題或筋膜發炎，但後來經過核磁共振檢查才找出真正的病情為骶管囊腫。

林岱縈解釋自己的病情是骶管囊腫。（圖／IG@daiying0）

她進一步表示，骶管囊腫是位於脊椎底部薦骨區域的囊腫，裡面充滿滲漏或無法回流而聚集的腦脊液，多數為良性，且多數人沒有症狀，但她的囊腫位於薦骨左側，由於長度約4公分多、體積較大，已經壓迫到神經並侵蝕骨質，造成左側骨盆到大腿後側容易疼痛，左腿抽筋次數增加，同時澄清並沒有頻尿。

至於囊腫的病因，目前研究中尚未找出確切原因，但她強調自己從幾年前就有些微症狀發生，直到2025年下半年才疼痛感加劇，「目前以神經相關藥物、營養補充和充分休息為主，並調整生活姿勢、避免提重物」，未來則朝手術治療的方向規劃，但考量術後需長時間休養，所以已延後手術時程，希望在謹慎規劃後能康復回歸工作崗位。

