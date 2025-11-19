零浪費低碳飲食 「餐桌上的淨零轉型 吃得剛好也能減碳

%E6%8F%AD%E9%96%8B%E6%B7%A8%E9%9B%B6%E7%B6%A0%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%A4%90%E9%A3%B2%E6%8C%87%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%90%88%E7%85%A7%EF%BC%88%E5%9C%96%EF%BC%9A%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%EF%BC%89



【記者黃楸玲／台北報導】

環境部11月17日舉辦「餐桌上的淨零轉型」記者會，分享多家連鎖品牌響應「綠食飯桌」具體行動，展現餐飲業推動減碳與永續的新進展，同步發布《淨零綠生活餐飲指南》，研訂過程中與200多家業者交換意見，最後聚焦環保餐具、食材選擇、惜食行動及綠色經營4大面向，促進餐飲業者能理解「吃得永續」的重要性，並提供綠色餐飲服務。

記者會一開始以彭部長短影音揭開序幕，彭部長說惜食不只是節省，更是減少浪費、降低碳排、保護地球的關鍵行動。從今天起，吃多少點多少、主動打包、減少廚餘，珍惜食物愛地球，從餐桌開始。

環境部指出，餐飲與資源使用息息相關，推動「零浪費低碳飲食」是實現「淨零綠生活」的重要行動。若能在食材採購與餐飲營運過程中減少浪費，就能有效降低碳排放；而餐飲業者提供更具永續概念的餐飲服務，也能讓民眾輕鬆參與減碳行動。

今年響應綠食飯桌的連鎖餐飲業者包括築間餐飲集團、全家餐飲事業群、摩斯漢堡（安心食品公司）、臺中榮總及環球購物中心美食街等逾400家餐飲據點加入，共同實踐「吃得剛好、吃得永續」的綠色餐飲理念，展現餐飲業落實淨零轉型的具體成果。

今日同時發布《淨零綠生活餐飲指南》彙整政策與業界經驗，聚焦「減少食物浪費」與「推廣低碳飲食」，提供導入惜食菜單、優化食材管理、使用環保餐具等具體作法，期盼減碳與惜食成為全民共識。

環境部表示，餐桌上的淨零轉型是全民皆能參與的減碳行動，珍惜食物共同響應「零浪費低碳飲食」，就能為地球減輕負擔。

更多低碳飲食資訊請見：環境部淨零綠生活資訊平台https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/