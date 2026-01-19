「零用錢5千」 嫌少⋯啃老男37刀殺雙親！楊皓如嘆父母：別沒苦硬吃

社會中心／林昀萱報導

啃老男37刀殺害雙親落網。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市蘆洲區36歲廖聰賢退伍後打零工維生，生活開銷全由經營小貨車蔥油餅的父母承擔，自己在家當啃老族，每個月還有5000元零用錢。17日，廖男疑似想「加價」遭到父母責罵拒絕，廖聰賢長期堆疊的負面情緒一下爆發，拿出預藏好的開山刀，對父母共砍37刀奪命。對此，藝人楊皓如也向為人父母者喊話，「請不要再溺愛、容許下一代的軟爛！也不需要沒苦硬吃，只為了留財產給孩子！」

老夫妻在三重區仁愛街上經營「小貨車蔥油餅」10餘年。（圖／翻攝自Google Map）

蘆洲人倫悲劇引起討論！據悉退伍後以打零工維生的廖聰賢沒有固定收入，沒工作時就靠經營小貨車蔥油餅的父母養，是個標準的啃老族，這幾年爸媽每個月只給5千塊零用錢，有時候還沒給，廖聰賢認為不夠，爭取多次都沒有下文。17日廖聰賢又開口要錢，5000元到手後又要父母加碼，被拒絕就抓狂犯下這件弒親逆倫案。但廖聰賢說詞反覆，原本表示先殺媽媽，但後又改口先殺爸爸，犯案的真正動機還要再釐清。

小貨車蔥油餅夫妻遭兒子殺害，楊皓如有感而發。（圖／翻攝自臉書）

楊皓如19日有感而發在臉書表示：「為人父母者，請不要再溺愛、容許下一代的軟爛！也不需要沒苦硬吃，只為了留財產給孩子！我們該做的，是把自己這輩子好好過完。保持健康、持續學習、心靈富足。該花就花、該用就用、該享受享受！」她引用心理學家阿德勒的「課題分離」說，強調「只有自己能為自己的人生負責」。看了近期社會案件中張文父母下跪道歉到蔥油餅夫妻忙碌一生卻慘遭殺害，楊皓如直言：「上一輩為了這些禍害付出代價、受到指責，不值得，也讓人非常痛心」、「傳統父母總是認為錢可以取代一切親子關係。這種觀念到最後，也只剩錢了」。

