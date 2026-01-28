零秒出手！雷霆擊潰鵜鶘爆肢體衝突 上演「大場面」

（記者許皓庭／綜合報導）奧克拉荷馬雷霆於今（28）日在主場以 104 比 95 成功擊退鵜鶘，結束近期二連敗並穩坐西區龍頭。然而，本場比賽火藥味延續至終場，哨響後雷霆悍將多特（Luguentz Dort）與鵜鶘新秀費爾斯（Jeremiah Fears）爆發激烈的肢體拉扯與推擠，雙方球員與教練團一度集結場中對峙，讓原本已定勝負的比賽以混亂局面收尾。

圖／奧克拉荷馬雷霆於今（28）日在主場以 104 比 95 成功擊退鵜鶘，然而在終場哨響後卻爆發激烈的肢體衝突。（翻攝 OKC THUNDER X）

此役雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然手感冰冷，全場 22 投僅 8 中，但憑藉 14 次罰球機會攻下全場最高 29 分，這也是他連續第 118 場比賽得分突破 20 大關，紀錄持續逼近傳奇球星張伯倫。禁區核心霍姆葛倫（Chet Holmgren）則展現攻守統治力，繳出 20 分、14 籃板並送出驚人的 5 次阻攻。此外，板凳奇兵喬伊（Isaiah Joe）外線火力全開，投進 5 記三分球挹注 17 分，成為雷霆在下半場拉開分差的致勝功臣。

鵜鶘隊方面，雖然當家球星威廉森（Zion Williamson）繳出 21 分、11 籃板的雙十數據，但團隊整體投籃命中率僅有 34.3%。後場射手墨菲（Trey Murphy III）手感凍結，全場 20 投僅 3 中，導致鵜鶘在關鍵追分期火力斷層，最終無力逆轉墊底劣勢。此敗也終止了鵜鶘近期的二連勝。

場上的火爆衝突則始於第四節末段。在比賽剩餘 1 分 18 秒時，雷霆威廉斯（Jaylin Williams）與鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）便因卡位推擠互領技術犯規。直到終場哨聲響起後，多特與費爾斯再次因進攻糾紛互抓球衣拉扯，場面一度失控，費爾斯被眾人拉開後甚至試圖繞過人群再度追向多特，所幸在其他人強力介入下未讓衝突進一步擴大。

贏下此戰後，雷霆戰績來到 38 勝 10 敗，繼續領跑全聯盟。儘管主力威廉姆斯（Jalen Williams）缺陣，雷霆仍展現深厚的陣容深度。然而，賽後的激烈推擠是否會面臨聯盟罰款或後續懲處，仍有待官方進一步裁定。接下來雷霆將展開艱難的客場之旅，先後挑戰明尼蘇達灰狼及丹佛金塊，持續考驗西區龍頭的抗壓性。

Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game pic.twitter.com/pd57nEKb5f — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026

