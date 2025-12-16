零緋聞被喊爸1／楊宗緯鬆口擇偶條件 遭疑星途「慘輸蕭敬騰」真相曝光

17：13，楊宗緯（右）在社區大廳跟鄰居們討論耶誕節的應景裝飾，聽說他在該社區很有長輩緣。

近年楊宗緯多半時間都在中國大陸發展，所以圈內毫無聽說他的近況，尤其他身旁的男孩又擁有一張混血臉孔，更令看過的民眾覺得既驚喜又很可愛。

由於本刊近來聽到楊宗緯生活周遭的知情人士透露，他的身邊經常跟著一名學齡前的男孩，而且互動充滿了天倫氛圍，加上彼此神韻極為雷同，於是該名神祕小童的真實身分引發了各種想像。

楊宗緯多在中國大陸演出，把演藝事業重心放在對岸的他，被外界指是在默默地賺。（翻攝自微博）

楊宗緯（中）探班乾媽白冰冰（右）和陽帆（左）主持的《超級冰冰秀》，在被爆是惡鄰時，白冰冰幫他說話，讚他低調又客氣。（民視提供）

近來因為與楊宗緯同期出道的蕭敬騰，發展平步青雲，擁名車住豪宅，成了金曲歌王也當選秀節目導師，更娶回交往多年的經紀人Summer，於是有人好奇：「請問楊宗緯為何會輸得這麼慘？到底問題出在哪？」結果網友打臉，他只是默默移到中國大陸經營，「人家在對岸賺翻了。」由此聽來楊宗緯真要悄悄地成家，或是終於完成年輕時當爸爸的想望，也是很有實力的。

廣告 廣告

楊宗緯除了在微博否認自己是惡鄰，還貼出游毓蘭幫他說話的文章。（翻攝自楊宗緯微博）

之前楊宗緯曾談過自己的擇偶條件，「一個女生只要是認真，對於家人與另一半很好又不愛計較」，聽來相對簡單，但根據他最新透露的近況是定居在中國大陸廈門，住處約60.5坪，並且直誇廈門的環境怡人，租金便宜，生活沒壓力，喊話大家搬去廈門生活的他，被調侃像是「廈門城市推廣大使。」

更多鏡週刊報導

零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸 約女星吃素被讚「很會撩」

零緋聞被喊爸3／楊宗緯情史男女通吃？ 與《星光大道》的她和他過從甚密