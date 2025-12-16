零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸 約女星吃素被讚「很會撩」

楊宗緯參加陸綜《甜蜜的任務》，分享較少在螢光幕前曝光的一面，包括音樂歷程與近況。（翻攝自甜蜜的任務微博）

回顧楊宗緯的早期訪談，他透露一直都計畫25歲能夠成家，然後當個年輕的爸爸；未來最幸福的一件事，就是能跟孩子一起進行各種活動，包括上夜店，或者是被誤認為是自己孩子的哥哥，更能令他開心。說出上述這番話的時候，楊宗緯已經29歲了。

當時楊宗緯還說對於婚姻抱持著「隨緣不強求」的態度，所以還沒有對象的他加上又已過了25歲，只好暫停所有想像。婚姻觀務實的楊宗緯，認為婚姻是兩個人需要一起經營的共同課題，由於涉及長久的未來，雙方要很踏實的走每一步，平實地享受兩人世界，而不是只沉溺在戀愛的甜蜜裡，「若真的發現不合適，離婚也可以是對彼此最好的決定與結果。」

發出旅遊照的楊宗緯，曾分享在中國大陸定居的逸事，還被稱是推廣大使。（翻攝自楊宗緯微博）

檯面上最新寫到楊宗緯的花邊新聞，得回到2019年，當時中國大陸女歌手黃齡，被外界點名為楊宗緯的緋聞對象。女方被問到時的回應是，網路怎麼寫她都覺得無妨，但也直言楊宗緯個性偏好獨處，彼此偶爾見面相處就很自在。

楊宗緯（左）睽違多年登上陸綜《聲生不息》，粉絲更因此期待他有新專輯推出。右起張杰、張韶涵、張信哲、莫文蔚。（翻攝自聲生不息寶島季微博）

此外，兩人私下會相約郊遊、吃素食、交流健身心得。楊宗緯巡演時，黃齡更6度擔任嘉賓，合作默契十足。她形容楊宗緯的嗓音「很會撩」，私下則是個環保又貼心的人，從認真做垃圾分類、突遇下雨替她買傘，到搭機時細心打包行李、紳士地關心喝水與否，處處展現暖男一面，直呼「可以當很好的閨密」。

