零緋聞被喊爸3／楊宗緯情史男女通吃？ 與《星光大道》的她和他過從甚密

中國大陸歌手黃齡（右）的緋聞男友是楊宗緯（左），她透露兩人會一起旅行、吃素食，還會分享健身心得。（翻攝自微博）

黃齡是楊宗緯在2019時的緋聞女友，雖然撇清交往，但被問對方是否符合心中理想型？她坦言楊宗緯的優點很多、也很勵志，但因他偏好獨處，若要找男友仍希望能多些陪伴；不過黃齡也打趣補充，楊宗緯傳訊息不會已讀不回，「這點就證明他喜歡女生。」黃齡之所以這麼說，恐怕也是跟歷史新聞有關。

再往前到2014年，當時適逢楊宗緯36歲生日，他被《中國時報》報導歷來的感情生活一向低調，那時公開的緋聞，也僅止於參加《超級星光大道》時期的戰友李宣榕。

於是圈內卻傳出匿名爆料，指稱「某苦情選秀歌手」在北京宣傳期間，疑似透過同志交友軟體以假照片約會，引發網友熱議，並將矛頭指向楊宗緯，甚至以其成名曲〈洋蔥〉作為影射線索。

出席橫店演出的楊宗緯（中）受到當地粉絲的歡迎，可見在對岸耕耘得有聲有色。（翻攝自橫店影視城官方微博）

不過，楊宗緯當時所屬「天浩盛世」顧問姚謙出面澄清，直言「應該不是他」，也認為網路假消息過多，可信度不高。對此，天浩老闆周浩僅低調表示「不知道」，未正面回應相關揣測。 不僅如此，楊宗緯之前也跟盧學叡傳過，兩人曾為同居室友，但後來斷聯，甚至不在《超級星光大道》的群組裡，由此也可知他的社交重心已經逐漸物換星移。

