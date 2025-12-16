零緋聞被喊爸4／楊宗緯出道18年爭議一次看 謊報年齡、當惡鄰還被控「6大罪狀」

周定緯（右）、楊宗緯（中）、潘裕文（左）從星光一班畢業，之後傳出楊宗緯不在戰友們的群組裡。

日前本刊曾報導，楊宗緯在住家社區評價兩極，於新北市林口置產的他，因演唱會意外自舞台摔落受傷骨折返台休養，當選社區管委會主委，卻因此捲入一連串鄰里爭議。住戶向本刊投訴，楊宗緯一家長期製造困擾，包含家人破壞停車場感應器卻未善後、遇到機械停車位故障選擇無視離開，以及在梯廳堆放大量私人物品，占用公共空間卻屢勸不聽。

當時報導一出，楊宗緯除了強烈回擊之外，也被細數了出道以來的爭議，比如最早可追溯至2007年參加《超級星光大道》爆紅後，隨即捲入偽造證件、謊報年齡風波。他當時坦承出生年與對外所宣稱的不符，為此退賽並公開道歉，後續更因涉及偽造身分證影本等問題，遭檢方處分緩起訴並須履行社會服務。

之前楊宗緯在微博發文，被外界看出來是在針對吳青峰而遭炎上，當時他們因為〈啊默契〉的版權把衝突搬上檯面。（翻攝自楊宗緯微博）

出道初期楊宗緯也曾與經紀人爆發合約糾紛，演藝工作一度受影響。之後在海外演出方面，他曾因演唱會遲到近兩小時、全程未對遲到致歉，且演出時間短、離場過久、忘詞與清唱頻繁等狀況，引發觀眾列出「6大罪狀」痛批，甚至有人要求退票。

2010年時，楊宗緯（左）與經紀人許安進（右）爆出合約糾紛。（翻攝自TVBS）

今年8月，楊宗緯（右二）演唱時跌落舞台，被攙扶出場、神情痛苦。（翻攝自微博）

除此之外，楊宗緯曾在社群發文「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。2020了，戲癮還這麼足啊？」該貼文發出後雖然隨即被秒刪，但充滿政治不正確的發言已經飄了出去，而且被認為是暗指與劉宇寧合作發表歌曲的吳青峰，立即引發網友對他表達不滿。就算事後楊宗緯對此解釋並無歧視意味，但對方鐵粉毫不買單。如今換成楊宗緯自己成為話題人物，種種事蹟也被一一回顧。

