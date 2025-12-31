零股、興櫃股票2026年納入抵繳擔保品 數位化追繳通知同步上路！

零股、興櫃股票也能作為擔保品囉！證交所今天指出，為進一步提升投資人資金調度彈性，並因應金融科技數位化趨勢，公告修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」部分條文。本次修正核心重點包含：正式開放「零股」與「興櫃股票」作為抵繳擔保品，並新增「手機簡訊」與「App」等數位化追繳通知管道，相關制度將於明（115）年3月30日正式銜接實施。

證交所指出，配合多元抵繳擔保品制度常態化發展，本次修法放寬抵繳標的限制，新增零股及興櫃股票得作為抵繳融資自備款，或融券保證金差額之標的。針對興櫃市場之報價驅動特性，辦法中亦明確訂定價值計算標準與維持率認定準則，確保在停止買賣、暫停交易或當日無成交紀錄等特殊情事均有公平透明的計價依據。

同時，證交所指出，為強化授信風險防禦韌性，修正條文賦予證券商收受抵繳標的之裁量權，要求證券商應訂定具體風險認定標準及最低收受金額。本項制度調整除提升投資人資產的運用效率，並兼顧證券商風險控管需求。

為提升市場運作效率，本次修正同步優化通知機制。未來證券商辦理追繳通知，除現行方式外，新增得採「手機簡訊」及「公司行動裝置應用軟體（App）」辦理。

此外，為簡化實務作業流程，除姓名與身分編碼，投資人可透過電子憑證認證方式辦理基本資料變更；若手機號碼或電子信箱異動，投資人亦應及時通知證券商，以確保各項權益通知不漏接。

今年4月，對等關稅引爆股市暴跌時，金管會曾於4月7日以函令方式，允許投資人經授信機構同意，得以具流動性擔保品補繳差額。

證交所說，隨著本次操作辦法修正公告，多元抵繳擔保品正式邁向常態化。為利政策銜接，暫行措施將自115年3月30日起停止適用，由新修正規章接續規範。

證交所表示，透過本次規章制度的優化，預期能進一步強化市場韌性，提供投資人更便利、透明且與時俱進的交易環境。

