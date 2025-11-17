零距離屏東救心網 成效卓著

屏東到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會，近兩年成功搶救六十二位心肌梗塞患者。（記者陳真攝）

▲屏東到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會，近兩年成功搶救六十二位心肌梗塞患者。（記者陳真攝）

衛福部中央健保署高屏業務組，攜手屏東縣府及縣內急救責任醫院，共同打造「零距離屏東救心網」，爭取黃金九十分鐘的救命時間；統計近兩年成功傳輸逾一千四百例心電圖，搶救六十二位心肌梗塞患者，成效卓著。

衛福部健保署高屏業務組副組長何尹琳指出，健保署去年起自醫院總額風險調整移撥款中提撥經費，擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，爭取每一分每一秒的救命時間，降低死亡與後遺症風險。

廣告 廣告

屏東縣衛生局副局長林進鴻表示，當救護員發現患者有胸悶、胸痛、冒冷汗或呼吸困難等疑似心肌梗塞症狀時，立即以十二導程心電圖監測，並同步將資料上傳至屏縣LINE「安心摩爾ECG通報群組」，由值班醫師即時判讀。若研判為急性心肌梗塞，立即後送至具心導管處置能力的八家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，今年恆春旅遊醫院也加入心肌梗塞搶救行列。

目前屏東縣三十六個消防分隊已全面配備到院前心電圖機，有效強化緊急救護能量；統計去年至今年十月底止，成功傳輸一千四百七十七例心電圖，搶救六十二位心肌梗塞患者。

屏基急重症副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春指出，十二導程心電圖機是診斷心肌梗塞最直接且可靠的工具。救護車配備該系統後，救護員成為第一時間的醫療助手，能即刻傳輸心電圖資料，讓醫師判讀後提前啟動心導管室準備支架置入手術。這項結合科技與臨床救護的創新模式，已使心肌梗塞患者的救治成功率顯著提升，死亡風險明顯降低。