零距離解決稅務疑難 竹市稅務局「納保官與您有約」登場

「納保官與您有約」前進「123 全國聯合拍賣會」解決稅務疑難。





為主動服務民眾，新竹市稅務局納稅者權利保護官（納保官）即將於11月4日及12月2日下午3時至5時前進法務部行政執行署新竹分署「123 全國聯合拍賣會」現場，舉辦「納保官與您有約」活動，提供一對一、零距離的稅務諮詢與協助，讓市民在參與拍賣會的同時，也能獲得專業且即時的稅務指導，體驗更貼心便捷的服務。

稅務局表示，新竹市「納稅者權利保護業務」於財政部113年度稽徵業務考核中榮獲全國第1名佳績，此項殊榮不僅肯定納保官的專業與努力，也展現市府在維護納稅人權益、提升服務品質上的用心與成效。納保官以專業與主動關懷，同理心協助民眾解決稅務問題，並跨機關舉辦納稅人權益保護聯繫會議，攜手提供整合性服務。針對常見或具通案性質的案件，訂定一致性處理原則，減少民眾疑慮與爭議。同時，納保官以超然獨立的立場，受理申訴陳情、協助民眾處理稅捐爭議，並提供行政救濟諮詢，充分發揮溝通與協調的橋樑角色，落實保障納稅者權益的核心精神。

更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰