零遮掩漢江跑步！BTS V穿無袖露健壯手臂

▲BTS V零遮掩現身漢江跑步，28日PO出認證照，直接穿著無袖上衣，露出健壯手臂，讓粉絲忍不住哀號：「竟然沒遇到」。（圖／V IG@thv）

[NOWnews今日新聞] 韓國天團BTS防彈少年團成員V（金泰亨）在今年6月完成了長達約1年半的兵役後，最引人注目的就是他當兵前後的身材變化，原本是精瘦的V，在入伍後狂鍛鍊體力，增加了約10公斤，不只肩膀變寬，手臂也變得更有肌肉線條。而近期韓國天氣漸漸變冷，V還是不忘鍛鍊，在28日於Instagram上傳到漢江公園跑步的自拍照，只見他整個人零遮掩，只穿著無袖上衣露出健壯手臂，讓粉絲都忍不住後悔哀號：「竟然沒遇到」。

廣告 廣告

V在28日PO出在漢江公園慢跑、以及近期的日常照，寫下：「現在跑的話，風已經變得太冷了」，照片中，是V已經跑到臉跟頭髮都出汗的自拍照，就算這樣他的顏值依然超高，五官也超立體。除此之外，V也分享在路邊的對鏡自拍，以及從下往上的死亡視角，但這種角度，也絲毫不影響V的帥氣，整個下顎線條、肩頸線條更明顯，還襯托出他的臉更小。

▲V上傳在漢江跑步的照片。（圖／V IG@thv）

V顏值再度引發討論 粉絲直呼：太帥了

V在漢江跑步的照片公開後，火速引來超多粉絲後悔沒有在漢江公園遇到V，不少人也再度驚訝V的顏值，「原來人的眼睛是可以跟嘴巴一樣大的」、「瘋掉，這哥是什麼男大生嗎」、「帥死⋯可以不要這麼日常嗎，我真的暈爆」等。

BTS傳出將於明年3月回歸 舉行史上最大規模巡演

V在今年6月10日退伍後，尚未正式發行任何作品，只有受邀參加各大活動。而據悉，V將會隨著團體在2026年3月發片回歸，還計畫以新專輯為名舉辦世界巡迴演唱會。根據美國財經媒體《彭博社》報導，BTS計畫於明年展開規模龐大的世界巡演，預計共舉辦65場演出，其中超過30場將在北美舉行，被形容為「史上最大規模巡演」。

這數字遠遠超越他們在2018至2019年間舉辦的《BTS World Tour：Love Yourself》巡演，當時共舉辦62場、動員超過205萬名觀眾。隨著BTS全員結束兵役，這次巡演也是他們自2022年釜山《Yet to Come in Busan》演唱會後，時隔3年的首次的完整體舞台。而對於報導，經紀公司BIGHIT MUSIC則回應：「目前巡演行程與規模尚未確定」，態度相當謹慎。

資料來源：V IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

車銀優驚喜合體BTS柾國！穿軍裝熱舞片曝光 粉絲讚爆：超級養眼

BTS Jimin、柾國旅綜第二季公開！無預警被綁出門 慌亂模樣全錄

私生飯瘋傳BTS柾國帶女回家！疑一夜情片300萬觀看 粉絲傻眼喊AI