零錢捐集愛心 陽光基金會助顏損兒安心就學

陽光基金會推動「陽光孩子助學培力計畫」，幫助陽光孩子們自信成長

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，基金會走進社區與校園，推動「臉部平權」宣導

6歲的悠悠出生時臉上帶著鮮紅的「葡萄酒色斑」，母親擔心會因此遭受異樣眼光

愛心大使任容萱分享愛心捐贈流程

陽光基金會攜手企業「愛從1開始」零錢捐活動，推動「陽光孩子助學培力計畫」，募集的善款將支持燒傷顏損孩子的就學宣導與獎助學金，以及全臺約500場臉部平權宣導活動，期望社會大眾關注燒傷顏損兒及家庭，營造友善環境，幫助陽光孩子們自信成長。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，許多孩子因先天疾病或血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等意外傷害留下外表損傷，不只要承受治療與復健的疼痛，還必須面對自我接納、人際互動與就學適應的重重壓力。陽光基金會每年服務超過400位燒傷顏損兒童，整合生理復健、心理諮商、家庭與社會支持、醫療補助，以及就學宣導、學業與才藝獎助等服務。基金會同時也走進社區與校園，推動「臉部平權」，透過教育與陪伴，讓社會理解無論顏面外觀如何，每個人都值得被尊重與公平對待，呼籲大眾一同為孩子們打造安心成長的友善環境。

6歲的悠悠出生時，臉上帶著鮮紅的「葡萄酒色斑」，若血管持續增生、腫大，恐影響日後的生理功能。悠悠的母親回憶，孩子出生後，她曾因擔憂與不安而整整一個月以淚洗面。所幸在陽光基金會的專業陪伴下，獲得充分的支持與醫療資訊，悠悠在出生滿3個月時便開始接受雷射治療，至今已累積超過15次療程。悠悠的母親坦言，雖然下定決心要堅強面對，但面對他人好奇的目光或負面的評論，內心仍難免感到刺痛與難過。她也提到，悠悠剛進入幼兒園時，幸有陽光基金會到校宣導，協助同學認識燒傷與顏面損傷者，並推廣「臉部平權」的觀念，減少因不了解而產生的言語或行為傷害。今年，悠悠即將升上小學，母親對孩子未來可能面臨的異樣眼光與惡意言語仍感憂心，也期盼社會能對顏損兒童多一分認識與同理，為孩子們營造更友善、包容的成長環境。

擔任陽光愛心大使的任容萱，號召大家響應「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」。她表示，燒傷顏損兒童常因外貌差異承受異樣眼光，但每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份包容與靠近，擁抱多元、尊重差異，社會也會因友善而變得更好。任容萱特別送上開學禮包與福利熊彩色筆組給悠悠，為她加油打氣，並祝福她自信迎接新的學習旅程；悠悠則畫了一張圖送給任容萱作為回禮。

陽光基金會呼籲民眾支持「陽光孩子助學培力計畫」，即日起到3月31日，響應「愛從1開始」零錢捐活動，幫助燒傷顏損兒在友善的校園環境及求學路上自信成長，活動詳情可上陽光基金會官網查詢。