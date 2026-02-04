零門檻超神軟體！《EmoteLab》親民價格自製動態貼圖，VTuber圈爆紅還可商用

由 Live2D 模型師 0x4682B4（Hexose | 六碳糖）開發的動畫貼圖製作工具《EmoteLab》，不久前正式於 Steam 平台展開搶先體驗，售價只要新台幣 154 元。這款應用程式主打「零門檻」操作，專為沒有動畫製作經驗的使用者設計，通過簡單直覺的介面，讓創作者能快速產出適用於 Discord、Twitch 以及各類社群軟體的動畫表情包，親民的價格與實用性迅速在實況主、YouTuber 和 VTuber 圈爆紅。

便宜又實用的動畫貼圖製作工具。（圖源：EmoteLab）

《EmoteLab》本身內建豐富的角色客製化系統，使用者可以自由搭配髮型、五官、服裝與配件，並調整物件的細節與顏色，打造出具備個人化的專屬角色。該軟體還提供多種預設的動畫範本，支援匯出帶有透明背景的動畫格式，針對各大平台的上傳規格進行了最佳化。除了內建素材外，該工具也支援匯入符合特定規範的第三方 Spine2D 模型，讓進階使用者擁有更多發揮空間。

值得一提的是，開發者明確表示《EmoteLab》所製作出的成品允許將導出的貼圖或其他產出用在商業行為上，唯一的限制是「如果使用方式會讓人誤以為原始美術資產是由創作者自己創作的，就需要註明出處。並且內建原始資產不可單獨轉售」這項政策使其在 VTuber 圈內獲得極高評價。對於預算有限的中小型或個人勢 VTuber 來說，不需要委託昂貴的動畫師，就能以極低成本自行產出精美的動態貼圖來增加觀眾互動，被許多內容創作者視為 CP 值超高的實用工具，目前在 Steam 上已經累積大量好評。

目前《EmoteLab》還處於搶先體驗階段，0x4682B4 也提到開發團隊只有 2 人，其中 1 人是全職。目前他們會把主要重點放在收集社群的反饋，提升整個軟體的核心體驗，增加穩定性、京制度和功能改善。甚至正式版還計劃推出整合工作坊、用於封面和宣傳用途的高解析度影像輸出、新增自訂文字工具、更多的角色配件和動畫範本。