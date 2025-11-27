零關稅也降不下來？紐西蘭鮮乳「越來越貴」 公平會揭4大理由澄清

公平交易委員會今日指出，紐西蘭鮮乳品牌業者並無聯合定價的事證。

紐西蘭鮮乳今年起享零關稅進口，但許多消費者卻發現價格不降反升，引發大量投訴。公平會在接獲網友檢舉後展開調查，今日公布結果，認定包括統一、三石天合及台灣牧場等紐西蘭鮮乳品牌業者，沒有聯合定價的事證。

公平會表示，國內鮮乳市場總量約49.1萬公噸，其中國產鮮乳占超過9成，進口鮮乳僅3.9萬公噸，而紐西蘭鮮乳量只有約4千公噸，市占率不到1%。現行各品牌於不同通路的售價落在每公升89至129元之間，通路差異與促銷策略皆不同，並無統一價格的情況。

零關稅為何沒讓鮮奶變便宜？

公平會指出，關稅成本在全年進口成本中占比極低，即便零關稅，對定價的影響仍有限。鮮乳進口商與品牌業者需負擔冷鏈、運輸、代工、品牌定位等費用，各家成本結構不同，也使定價呈現差異。調查顯示，各品牌紐西蘭鮮乳近2年售價並未調整。

進口成本反而上升？

調查發現，紐西蘭今年1至5月的農場生乳收購價較去年同期上漲逾2成，加上美國關稅政策造成海運費波動、紐幣升值、代工成本提高，使整體進口成本「不降反升」。公平會比對海關資料與進口商發票後確認，品牌端確實承受更高成本。

此外，各品牌鮮乳進入通路後，仍需依通路商的銷售模式、議價能力與促銷安排制定價格，最終呈現價格差異化競爭。由於紐西蘭鮮乳市占率低，又面對國內鮮乳與其他進口品牌的直接競爭，因此多以「草飼、放牧」等品質特色區隔市場，而非以價格競爭。

最終，公平會依4大面向認定：市占率極低、成本確有增加、品牌定價不同、查無合意事證，認為業者未違反《公平交易法》。

