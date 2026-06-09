零關稅尚未進口 國產花生崩跌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

受美國免關稅進口花生預期心理衝擊，今年國產的雲林花生價格暴跌3成，原因是脫殼花生業者的庫存還很高，加上不確定因素而推遲了訂單。（周麗蘭攝）

雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。

雲林農民反應，最近採收的花生價格低於去年太多，每台斤僅35元，這就是美國花生將零關稅進口的衝擊。

一名收購商指出，最近一期作花生每台斤36元，一路往下走到33元，雖說是因下雨導致花生品質不太好，價格不高，但進入盛產期應該只會在35元上下，前年同期約40元，去年則有53元行情。

廣告 廣告

黃伯文指出，進口貿易商手上都還有去年的存量還未賣完，目前以接近成本的極低價格拋售中；開盤價格下跌也與美國花生零關稅叩關的預期心理有關，大盤商擔心受衝擊，不敢大量採購，價格不太可能會好。

一名理事則炮轟，賴清德總統5月初到雲林參加活動時，公開說美國花生難與國產花生競爭，要農民不需過度憂心，根本是農業部帶頭騙總統，因為國內的帶殼花生總銷量只占20％到25％，其餘都是脫殼產品，「哪隻眼睛會看到沒有影響？」今年大蒜、花生、玉米、番薯都倒了，農糧署還毫無作為。

一名花生脫殼業者坦言，目前脫殼花生仁的庫存水位還很高，大家普遍面臨數百萬元的損失，政府不應一味強調「美國零關稅花生還沒進口」，進口只是時間問題，目前正是因為時程不明，導致下游廠商不願提前訂貨，過去脫殼業者會一次訂足半年貨，現在是有需求才進貨。

立委張嘉郡表示，她一個多月前已向中央示警美國花生進口的衝擊，還被說是危言聳聽；花生價格崩跌的原因有很多，農業部當初承諾要落實花生「產地標示」以及建制「冷鏈及乾燥中心」等，農業部應趕快提出對策。

前理事長丁明貴表示，他早就已預言免關稅美國花生會衝擊到今年國產一期花生的價格，請政府趕快拿出配套措施。