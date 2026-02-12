零關稅若上路 專家：美製車市占率可望從6%跳升至15%
美製汽車關稅可能自17.5%調降至零，台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶今天(12日)指出，若零關稅正式實施，今年自美國進口車輛占整體市場比重，有機會從2025年的6%，大幅提升至15%。
根據經濟部提供的資料，2025年國產車銷量21.2萬輛，進口車20.2萬輛，占比差不多各半；我國進口車以日本為大宗，占42%，其次為德國，占26%，美國排第三，占比僅6%。
台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶分析，美製車占比雖不高，但若實施零關稅，占比有機會大幅提升，預估會從6%大幅提升至15%。
他指出，以台灣銷售最佳的特斯拉為例，根據公路總局資料，2025年台灣特斯拉掛牌數達1萬6,587輛，其中自美國進口的純電動車約3,200輛，換言之，超過1萬輛極可能來自德國廠區。若美製車關稅降為零，特斯拉極可能將銷往台灣的產能由德國轉回美國生產。
他強調，這並非傳統意義的「轉單效應」，而是「產能移轉」，消費者仍購買同一品牌，但生產地由歐洲、日本轉至美國，以取得零關稅優勢。
在價格方面，以平均售價約200萬元的車款試算，17.5%關稅約當35萬元，儘管不可能全數反映在售價上，但即便調降一成以上、約20萬元，價格差距已足以改變市場競爭態勢。
王忠慶指出，只要降價超過一成，對消費者吸引力就會非常明顯。他說：『(原音)如果說可以降到100萬，是不是跟國產車的價格差距又更加縮小，很多民眾會想，我再增加一點點錢，我就可以買進口車，所以這種情況下我會去購買進口車，因為買車有時候是不僅僅是交通便利，更多的是身分的象徵。』
除了特斯拉，BMW、福斯等歐系品牌，以及部分日系車廠在美國均設有生產線。王忠慶認為，這些品牌未來也可能調整產地配置，將銷台車款轉由美國生產。因此，美國進口比重可能大幅跳升，但整體進口車占比增幅相對溫和，預估約增加3至4個百分點。
他認為，以去年36萬輛掛牌數推算，進口車占比若增加3個百分點，約等於超過1萬輛訂單由國產轉為進口車，短期將壓縮國產車廠毛利率，長期則可能因規模經濟流失，導致產線調整甚至停產，對整體汽車工業與零組件內銷將形成壓力。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
無懼關稅匯率重壓 哥倫比亞出口捍衛鮮花市占率
再過幾天就是西洋情人節，但玫瑰花卻頂著高昂的關稅壓力。哥倫比亞作為全球第二大、美國第一大的鮮花供應國，從去年開始面臨美國課徵的10%關稅，一年損失高達 2 億美金。但當地的花農與出口商依舊充滿信心...
美製進口車「零關稅」倒數？經濟部產發署提1計畫：背水一戰
即時中心／黃于庭報導台美關稅談判日前正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。外界關注美製車關稅細節，更有傳聞指出可朝向「零關稅」邁進。對此，經濟部產發署長邱求慧坦言，這確實成為台美協議中的一項隱憂，對於台灣汽車產業來說是背水一戰。
美製車零關稅衝擊國內汽車業? 勞動部.經濟部:輔導轉型
財經中心／楊思敏、李奇 台北報導台美對等貿易協定即將簽署，美製車進口關稅是否調降為0，引發關注。日前車輛公會擔憂，會影響國內2700家零組件廠商和30萬勞工家庭。週三，政府再度與產業代表座談，經濟部準備30億，補助業者研發轉型，勞動部也會動用特別預算，給勞工最大協助。
民進黨民調：74.1％盼立法院速審關稅結果
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判日前達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日公布民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％...
壽險抗匯率波動新制來了 金管會估存好三桶金2.6兆可抵禦台幣升值11元
壽險匯率會計新制配套搶在年前曝光！保險局副局長蔡火炎12日公布壽險匯率會計新制配套，未來外價金將有四桶金、三防線，藉此強制鎖住900億元的原避險成本，作為匯率出現大幅波動時的防火牆。據金管會估算，壽險業未來最少要花7至8年時間的累積，可以存到三桶金2兆6,157億元，可抗匯率升值34％、約新台幣升值11元。
xAI全體員工大會：馬斯克重組團隊、「Macrohard」計畫、月球工廠與新品布局
xAI 周三 (11 日) 罕見在 X 平台上公開長 45 分鐘的全員大會影片，也是該公司與 SpaceX 合併後的第一場全體員工大會，執行長馬斯克當眾宣布重組四大團隊，推出將白領工作自動化的「Macrohard」計畫，挑戰微軟 (MSFT-US) 意味濃厚。他也揭露將在月球蓋衛星工廠和資料中
墨加徵關稅後 中墨經貿官員首次面對面會晤
墨西哥去年12月宣佈對中國進口商品加徵高額關稅後，中國與墨西哥經貿官員近日首次進行面對面會晤。
才剛與SpaceX整合！xAI創始團隊又爆離職 馬斯克公布企業發展方向
[Newtalk新聞] 為推動太空人工智慧（AI）相關領域發展，特斯拉執行長馬斯克日前發起旗下 AI 公司 xAI 與太空探索科技公司 SpaceX 的整合計畫，預計最快今年夏季將推動首次公開募股（IPO）。就在此時，兩名 xAI 共同創辦人先後宣布離職，相關消息也引發市場對公司發展前景的擔憂。針對此次人事變動，馬斯克也積極展開重整，並在近期的一次公開會議中，描述該公司未來發展方向。 綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，當地時間 9 日，xAI 共同創辦人吳宇懷透過 X 發布推文，宣布自己將從 xAI 離職，並準備展開人生的下一個篇章。隨後，另一位共同創辦人巴吉米（Jimmy Ba）也於 10 日宣布辭職，接連兩位重要管理人員的離職引發外界對該公司人才留任能力的疑慮。 該報導指出，xAI 是在 2023 年時，由 12 名共同創辦人合作創立的 AI 技術企業，但至目前為止，已有 6 名共同創辦人從該公司離職。報導稱，此次離職的兩位共同創辦人分別在打造 xAI 核心推理能力、AI 語言模型開發中扮演著重要的角色，推測重要人才的出走，可能衝擊該公司的未來發展。 針對近期的高層人事變動，馬
嚴防美豬關稅減半衝擊 桃市府提5作為 盼中央共推共同蒸煮中心、廚餘飼料化
美豬進口關稅傳減半，恐致進口量大幅增加衝擊國產豬及相關產業；桃園市政府農業局提出5項具體作為全力捍衛桃園養豬產業，期望減緩關稅減半或零關稅進口美豬的衝擊。中央相關政策應以維護國人食安、保障本土養豬產業發展，及兼顧國際經貿布局為前提，審慎評估整體衝擊，提出周延具體的配套措施。桃市府呼籲，中央應儘速推動「共同蒸煮中心」及「廚餘飼料化」制度化措施，明確訂定推動期程與配套標準，並於今（115）年底前正式上路，作為因應美豬關稅減半的具體產業支持方案。農業局長陳冠義表示，未來美豬進口關稅若減半，將持續強化5項具體作為：一、「落實產地標示與查核機制」加強賣場、餐飲及傳統市場稽查，確保豬肉產地標示清楚明確。二、「守護桃園黑豬品牌價值」精進品牌行銷與溯源制度，強化高品質在地豬肉競爭優勢。三、「提升養豬產業競爭力」持續推動智慧化畜舍升級、節能減碳與動物福利改善，強化生物安全防疫體系與生產效率。四、「強化食安抽驗與資訊公開」配合中央規範，加強肉品抽驗頻率，確保市民安心消費。五、「 加強輔導桃園市養豬產業」規劃以「飼料搭配豆渣」的飼養模式成立桃園黑豬飼養示範戶，期待桃園成為國產黑豬產業的領頭羊。桃園市長張善政
卓揆發表歲末談話 盼朝野一致對外爭取關稅談判、通過軍購及中央總預算
從2月14日起，就將迎來長達9天的丙午馬年農曆春節連假。行政院長卓榮泰今（12）日於行政院會發表歲末談話時表示，今天是農曆年前最後一次召開行政院會，下週就是國人最重視的春節9天連假，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位的辛苦付出，他可以肯定且自信地向國人報告，目前國家正處於最好的發展趨勢與條件。卓院長指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63％經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。卓院長期許大家繼續努力，相信今（2026）年人均GDP定能達到4萬美元，明（2027）年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要我們更加努力，目標就在眼前。卓揆提到，今天最重要的兩件事情，第一件是由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮政務委員領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，並且解決雙方共同問
輝達中國特供版專業顯卡RTX 6000D規格降太多 市場不買單
輝達最新特供中國的RTX 6000D，是在RTX PRO 6000 Blackwell的基礎上降級而來。但市場傳出，這塊卡在中國因規格下調太多，沒人買單。
中國國產AI算力突圍！摩爾線程旗艦GPU實測核彈級「參數」曝光 對標輝達H100
摩爾線程旗艦 GPU 實測性能對標輝達 H100 國產 AI 算力突圍 摩爾線程周四 (12 日) 宣布旗艦 AI 訓推一體 GPU MTT S5000 成功完成智譜新一代大模型 GLM-5 全流程適配驗證，實測性能突破國產算力天花板。 這款
攸關35兆元匯率會計新制出爐 未來壽險要存逾2.61兆元
攸關國內超過35兆元壽險業匯率會…
《日股》高市效應！日圓、日債齊揚 日經創高後收小黑
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在投資人消化高市早苗勝選的影響下，日經指數在盤中突破5.8萬點，並且出現罕見的日股、日圓和日本公債三重上漲局面。 在周三假期過後，周四日經225指數收盤小跌10.70點或0.02%，為57639.84點，但盤中創歷史新高，達58015.08點。自2026年以來，日經累計上漲了15%。東證一部指數升26.88點或0.70%，為3882.16點。 日本也進入財報季，並且市場也押注於高市的自民黨在周日國會大勝之後，將更有能力推動她的支出和減稅計畫。 自從高市在去年10月當選首相以來，她的「新聞消息」一直在推動日本股市上漲，並持續創歷史新高，同時也提振日圓和日本國債價格。高市在周一表示，她承諾一個負責任和積極的財政政策。 Nomura證券策略師Wataru Akiyama說，最近的強勁財報和高市自民黨的勝選，推動市場有力地上漲，但是似乎有過熱情形，隨後可能有獲利了結。 日經的14日相對強弱指數(RSI)周四突破70，升到72，顯示漲幅過大，可能回落。 日本公債的周四反彈，長期公債領漲。日圓也觸及近兩周新高，來到152.28。 三井住友外匯策略師Hirofumi S
鴻海嘉年華今登場！劉揚偉讚今年更旺 黃仁勳預錄影片驚喜現身
科技大廠鴻海今（12）天在台北大巨蛋盛大舉辦全鴻海運動嘉年華，董事長劉揚偉親自到場一同慶祝，談及今年營運與集團表現，他也信心喊話「今年會比去年更好」！而現場不僅邀請夫妻檔陳漢典和Lulu主持，還有輝達
馬斯克奪創新霸主！「台裔領袖入榜」閃耀富比世
國際中心／李筱舲報導為慶祝美國建國250週年，《富比世》雜誌今（12）日發布「前250大在世創新者」名單，旨在表彰傳承「愛迪生精神」、將突破性技術轉化為產業變革的商業領袖們。全球首富馬斯克（Elon Musk）憑藉橫跨多項頂尖產業的卓越成就榮登榜首，輝達執行長黃仁勳則名列第五。此外，這份名單不僅經由人類評審遴選，更首度引入ChatGPT 與Gemini兩大AI模型參與評比，展現了技術與人文協作的創新精神。
《國際政治》瑞士關稅為何飆到39％？川普點名前總統：我不喜歡她說話
【時報-台北電】美國總統川普10日接受美媒專訪時稱，因為瑞士前總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）態度強勢，「我真不喜歡她對我們說話的方式」，因此將原訂針對瑞士的30％對等關稅，上調至39％。 綜合美國國會山莊報、瑞士新聞網「瑞士資訊」（Swissinfo）報導，川普10日接受福斯新聞台節目「柯德洛」（Kudlow）專訪時，談及美國與瑞士談判關稅的過程，他稱外界一般對瑞士有「完美」的印象，但瑞士之所以繁榮，是因為美國「讓他們敲詐我們來賺錢」，他也提及美國對瑞士高達400億美元的貿易逆差。 川普也提到去（2025）年宣布各國的對等關稅稅率後，與時任瑞士總統凱勒蘇特緊急通話，他稱當時以為對方是「總理」，「她非常強勢，人很好，但非常強勢」。他回憶對方反覆強調「我們是小國、我們不能這樣做」，「一遍又一遍，我根本掛不了電話」，「所以（關稅原本是）30％，我真的不喜歡她對我們說話的方式，比起調降關稅，我將稅率提升至39％」。 川普1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時也有類似言論，他當時稱凱勒蘇特「讓我很不高興」。 儘管瑞士商品一度被美
台塑石油響應公益 連假期間加滿25公升就捐8元
生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 新北報導春節連假即將到來，台塑石油推出，"你加油，我捐款"的愛心公益活動，從週五開始，一連十天假期，每加滿25公升以上，同時用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8元給家扶基金會，同時也回饋F幣給大家集點換好康。春節連假即將到來，民眾提前開車到加油站，把油箱加好加滿，看準春節出遊車潮，台塑石油推出加油做愛心活動。台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）台塑石油資深副總 陳和奇：「每一筆的加油，為您再捐出8元，給家扶基金會，照顧更多，需要被照顧的孩童，幫助我們這些孩童，能夠健健康康，平平安安的成長。」希望透過加油，為弱勢孩童盡一份心力，2/13~2/22只要到"台塑石油"加滿25公升以上，並且用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8塊錢給家扶基金會，同時也回饋給會員。台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）台塑石油資深副總 陳和奇：「一個F幣相當就是1元，最主要就是，便利商店的結合，還有小百貨還有美妝店，折抵這個旅程數的部分，相信我們2026年的上半年，（會員數）就可以突破百萬。」家扶基金會院長 潘惠珍：「我們推動有一個計畫，叫用愛包圍的，一個計畫的募款專案，所以這樣的經費是用在一些，遭受不當對待受虐的孩子，跟他的家庭的一個服務上面。」台塑石油連續八年與家扶基金會合作，累計捐款超過1600萬元，希望邀請全民一起響應公益，讓這份愛一直延續下去。原文出處：台塑石油春節做愛心！ 每筆捐8元給家扶基金會 幫助弱勢孩童 更多民視新聞報導台大醫父母！她自曝「丟臉愧疚」無優秀基因…網反誇除夕起濕涼3天！北台灣降7至8度 恐有2波冷空氣宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"
鴻海運動會登場！黃仁勳驚喜「現身」祝福
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，現場擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感...
AI搶飯碗恐懼持續蔓延 美房地產業者股票遭拋售
（中央社記者廖漢原紐約2026年02月10日專電）美股3大指數今天交易變動不大，AI工具可能取代高佣金客戶服務行業的恐懼今天蔓延至房地產業，網路平台Zillow與世邦魏理仕集團、仲量聯行等股價大跌超過10%，金融服務業也持續下滑。人工智慧業者陸續推出法律、交易、資訊與合約等一站式服務，企業與消費者過去需支付買賣價一定比例的佣金，才能取得投資及買賣諮詢中介服務，這些程序如今可能趨向簡化。AI衝擊高服務收費與高人力需求相關行業的趨勢明顯。華爾街投資人近期拋售軟體、法律金融資訊服務與資產管理業後，10日目標指向房地產服務業。美國最大的房地產網路交易平台Zillow今天公布業績，去年第4季現金營收較前年同期大跌15.9%，今年首季淨營收評估低於分析師預測，股價大跌16.54%。Zillow股價由開年至今，已下滑30.9%。Zillow巨幅下跌同時衝擊大型房地產業者，以商用辦公室與豪宅租售業務為主的世邦魏理仕集團（CBRE）大跌12.24%，創下2020年疫情後單日最大跌幅。仲量聯行（Jones Lang LaSalle）跌12.46%、高力國際（Colliers International）跌