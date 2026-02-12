零關稅若上路 專家：美製車市占率可望從6%跳升至15%

美製汽車關稅可能自17.5%調降至零，台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶今天(12日)指出，若零關稅正式實施，今年自美國進口車輛占整體市場比重，有機會從2025年的6%，大幅提升至15%。

根據經濟部提供的資料，2025年國產車銷量21.2萬輛，進口車20.2萬輛，占比差不多各半；我國進口車以日本為大宗，占42%，其次為德國，占26%，美國排第三，占比僅6%。

台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶分析，美製車占比雖不高，但若實施零關稅，占比有機會大幅提升，預估會從6%大幅提升至15%。

他指出，以台灣銷售最佳的特斯拉為例，根據公路總局資料，2025年台灣特斯拉掛牌數達1萬6,587輛，其中自美國進口的純電動車約3,200輛，換言之，超過1萬輛極可能來自德國廠區。若美製車關稅降為零，特斯拉極可能將銷往台灣的產能由德國轉回美國生產。

他強調，這並非傳統意義的「轉單效應」，而是「產能移轉」，消費者仍購買同一品牌，但生產地由歐洲、日本轉至美國，以取得零關稅優勢。

在價格方面，以平均售價約200萬元的車款試算，17.5%關稅約當35萬元，儘管不可能全數反映在售價上，但即便調降一成以上、約20萬元，價格差距已足以改變市場競爭態勢。

王忠慶指出，只要降價超過一成，對消費者吸引力就會非常明顯。他說：『(原音)如果說可以降到100萬，是不是跟國產車的價格差距又更加縮小，很多民眾會想，我再增加一點點錢，我就可以買進口車，所以這種情況下我會去購買進口車，因為買車有時候是不僅僅是交通便利，更多的是身分的象徵。』

除了特斯拉，BMW、福斯等歐系品牌，以及部分日系車廠在美國均設有生產線。王忠慶認為，這些品牌未來也可能調整產地配置，將銷台車款轉由美國生產。因此，美國進口比重可能大幅跳升，但整體進口車占比增幅相對溫和，預估約增加3至4個百分點。

他認為，以去年36萬輛掛牌數推算，進口車占比若增加3個百分點，約等於超過1萬輛訂單由國產轉為進口車，短期將壓縮國產車廠毛利率，長期則可能因規模經濟流失，導致產線調整甚至停產，對整體汽車工業與零組件內銷將形成壓力。(編輯：陳士廉)