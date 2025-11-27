零防護措施！電豹女神比基尼照「10張有9張露出來」 驚險走光畫面流出

娛樂中心／綜合報導

雪寶外型亮眼、身材姣好。（圖／翻攝自雪寶IG）

台啤永豐雲豹職業籃球隊女神，同時也是浪live直播主的電豹女「雪寶」，擁有甜美外型及E級傲人上圍，吸引一票粉絲追隨。雪寶近日在節目分享某次拍攝意外走光的尷尬過程，除了現場男性攝影師全目睹，雪寶更透露，最後成品「10張有9張都露出來。」

雪寶分享拍攝走光事故。（圖／翻攝自民視生活資訊YouTube）

雪寶在節目《姊妹亮起來》分享，當天是以「泡溫泉」為主題的拍攝工作，她理所當然以比基尼亮相，然而，個性大剌剌的她不僅完全沒有任何防護措施，甚至連胸貼都忘記帶，拍攝當下的所有姿勢又都非常性感，導致雪寶幾乎遊走在危險邊緣地帶，「胸部會動來動去，比基尼也會動來動去」。

雪寶辣照。（圖／翻攝自民視生活資訊YouTube）

雪寶辣照。（圖／翻攝自民視生活資訊YouTube）

主持人梁赫群一聽則開玩笑：「攝影大哥應該已經榮退了吧！」雪寶則補充，其實當下經紀人多次出面幫忙調整，最後成品依然驚險走光，「而且那天攝影團隊全都男生，我一直在調整，可能有露出來。」而雪寶也在節目上分享拍攝成品，讓女星嚴立婷看了不忍直呼：「那很容易露欸。」

