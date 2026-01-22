零頭不到！藍白惡卡總預算 石崇良曝疫苗韌性、公衛政策衝擊

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院今（22）日下午針對國民黨、民眾黨團羅列115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算38項總額為718億先行動支一案，召集朝野協商。衛福部長石崇良表示，今年部內預算為3893億，其中屬新興計畫共有15項、被提出的總額為84億，而今日討論的僅其中4項，其餘尚有11項重要新興計畫未被納入，包含攸關疫苗產業韌性的相關規劃，但衛福部的所有預算都攸關民生、民眾權益與生命健康，希望立院能盡快排審。





今日下午1時45分，石崇良、行政院副秘書長阮昭雄、國防部副部長徐斯儉、教育部政務次長張廖萬堅、經濟部政務次長何晉滄，前往立法院群賢樓9樓出席協商會議，並於會前接受媒體聯訪。

石崇良表示，衛福部今年整體預算為3893億，其中屬於新興計畫共有15項，被提出的總金額為84億；因此，除了立法院今日提出討論的4項之外，其餘仍有11項重要新興計畫未被納入，當中包括攸關疫苗產業韌性的相關規劃；為因應未來傳染病的挑戰，台灣需要建立國家疫苗產業體系，這至關重要，但卻未列入今日所提出、約40億的新興計畫之內。

石崇良進一步指出，另外還包括科技與資安的提升，由於衛福部掌管許多重要且具機敏性的防疫資料，必須透過新興計畫中的科技相關計畫加以提升。

針對延續型計畫部分，石崇良則說，衛福部也有過去執行、反應很好需要擴充的政策，包含疫苗採購新增45億；另，過去幾年推動的住院整合照護計畫，協助住院者家屬聘用照服員，減輕家屬在住院期間的照顧經濟負擔，同時也降低護理人員的臨床壓力，該計畫去年編列5億，今年擬擴充至25億，增加20億。

最後，石崇良強調，「我們要增加保護性社工，調整薪資、增加人力，這些在預算情形之下是無法擴充的，衛福部的所有預算都攸關民生、民眾權益、生命健康，希望立法院能盡快排審」。





