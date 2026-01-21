零食外交大成功！她帶5種「台灣味」同學險引發校園暴動

一名女子分享自己到菲律賓宿霧就讀語言學校的經驗，透露出國前母親要求她攜帶台灣零食分享給同學，原本覺得佔行李重量很麻煩，未料這些零食竟成為校園社交的最佳利器。

不少網友認同 零食是最好的破冰道具 。（示意圖／pexels）

原PO在Dcard美食版以「帶這幾個台灣零食去宿霧，差點引發校園暴動」為題發文，表示自己剛從宿霧讀完語言學校回來，「原本去之前我媽還一直碎念，叫我行李箱塞幾盒零食去分給同學，我那時候還覺得超重很煩。結果，這箱零食竟然成了我在學校的生存護身符，每次下課一拿出來，我座位旁邊就瞬間變成了小型聯合國，各國同學都跑過來蹭」。

原PO列舉五款最受外國同學歡迎的台灣零食。她提到，鳳梨酥原以為是老套選擇，沒想到外國人相當喜愛酥皮搭配內餡的口感，日韓同學每次看到都像見到黃金般興奮。牛軋餅更是令她驚喜，原本擔心外國人無法接受鹹甜交織的味道，結果日韓朋友反應熱烈，甚至有人表示願意專程飛來台灣購買。

原PO提到，小泡芙外殼酥脆且甜度適中，外國朋友公認是最涮嘴的零食選項，比起國外某些甜到鎖喉的餅乾更受青睞。她透露，唯一遺憾是行李箱太擠，打開時有一半都變成碎屑，但同學們依然吃得津津有味。

原PO指出，由於外國人習慣食用空心蛋捲，首次品嚐到塞滿花生醬、口感厚實的台灣蛋捲時，每個人表情都相當震驚，彷彿發現新大陸。她表示，雖然這類蛋捲單價較高，但拿出來分享特別有面子，連老師都會默默走過來詢問是否還有剩餘。芋頭酥則因紫色螺旋外型引起討論，有人詢問是否為手工製作。她原本擔心外國人不敢嘗試芋頭口味，結果因為口感綿密且甜度不高而廣受好評，唯一缺點是保存期限較短，必須盡快分送完畢。

貼文一出，引發討論。不少網友紛紛留言，「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」、「食物真的是最好的破冰道具」、「真的！我媽當初也是塞一堆零食，我還嫌重，結果到校第一天就被搶光」、「煎餅，香港朋友很愛台灣的煎餅」、「我遊學時帶的科學麵，他們都好愛（我在蘇格蘭）」、「看到這篇好懷念！我當初在宿霧也是靠牛軋餅收服老師的」。

