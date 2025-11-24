零食為題 北中與馬紹爾高中生交流

國立北門高中以台灣零食，與馬紹爾共和國瓜加林環礁高中交流。(北中提供)

記者盧萍珊∕佳里報導

國立北門高中與馬紹爾共和國瓜加林環礁高中簽署教育合作協議書，為深化雙方交流，北中學生以台灣零食為題，介紹科學麵、夜市美食等，吸引對方師生目光。

這項交流由北中二年級雙語實驗班三十二名學生簡報，而瓜加林環礁高中有三十九名師生參與，活動前已將台灣各種零食寄送到瓜加林環礁高中，讓對方師生能同步品嘗，希望透過生活化的主題和零食的分享，建立彼此間更熱絡的互動與友誼。

北中學生以全英介紹零食，從蚵仔煎洋芋片、夜市風味、科學麵的名稱與吃法，「乖乖」到鳳梨酥的文化意涵，活動尾聲還以「乖乖廣告歌曲」帶動唱推向高潮。

北中校長吳俊憲表示，這項交流活動不僅展現了北中學生扎實的英語能力與文化自信，更成功地將台灣文化推向國際。