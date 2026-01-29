零食界清流？義美小泡芙推「2款新口味」遭瘋搶 眾人哀嚎：門市沒貨了

生活中心／王文承報導

義美小泡芙選擇走「保守安全牌」路線，推出「藍莓」與「咖啡」口味。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

國民經典零食「義美小泡芙」近日推出2款全新口味，不同於近來各家品牌紛紛主打獵奇風味、挑戰消費者味蕾，這次義美選擇走「保守安全牌」路線，推出「藍莓」與「咖啡」口味。消息曝光後，立刻吸引不少民眾搶著嘗鮮，網路好評不斷，甚至有網友笑稱「這是近期看到最正常的新口味」。

義美小泡芙推2款新口味 眾人瘋搶：門市沒貨了



不少網友在社群平台分享開箱心得，其中又以「藍莓口味」討論度最高。許多人表示，一打開包裝就能聞到濃郁的藍莓香氣，入口後內餡呈現酸甜平衡的口感，瞬間命中味蕾，忍不住大推：「只比永遠的王者牛奶口味略輸一點而已，小泡芙控快去買！」

也有網友分析，藍莓口味整體偏甜，但比草莓口味多了一點酸度，因此更耐吃；若平時就喜歡藍莓風味零食，這次推出的小泡芙可說是安全牌，不太容易踩雷。

消息曝光後，引發熱議，不少網友留言分享購買與品嚐心得，「義美門市都買不到」、「看到直接忍不住下架」、「這新口味我很有興趣，感覺冰過之後會更好吃」、「隔著螢幕都聞到甜甜的藍莓味」、「真的超好吃，跟大家分享的一樣」、「目前好像只有家樂福有賣，其他通路還沒看到」。

