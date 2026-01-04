零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！

生活中心／尤乃妍報導

下班後一邊追劇一邊吃零食好療癒，不過亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，小心零食暗藏的鈉、鉀、磷，簡直就是「傷腎炸彈」。同時林軒任也表示，並不是所有零食都不能吃，而是吃之前多了解成分，就能安心享用。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任近日於臉書發文分享，許多人的解壓方式就是「吃零食」，而零食中卻蘊藏三大地雷，攝取過量恐造成腎功能急劇惡化。

地雷一：水腫又血壓飆升的「鈉」鹽陷阱

零食的鹹香味來自於大量的鈉鹽，這不只在表面調味，連餅乾體都揉進鹽分。當受損的腎臟無法有效排鈉時，鈉就像海綿一樣吸住身體的水分，導致水腫與血壓飆高。高血壓會沖壞腎臟微血管，而腎功能變差又讓水分更難排出，造成腎功能急劇惡化。

地雷二：藏在天然原型食物標榜下的高「鉀」危機

許多病友會被「標榜天然」的乾燥蔬菜零食誤導，認為馬鈴薯、豌豆或芋頭條比較健康。事實上，這些食材本身鉀離子含量就很高，經過加工脫水後，鉀會被高度濃縮，吃一小包等於吞下好幾份原形食物的鉀。九成的鉀離子需靠腎臟排出，一旦排不出去就會變成「高血鉀症」，平時可能只是肌肉無力或手尖麻木，嚴重時卻會直接干擾心臟電生理，甚至引發突然斷電停跳的生命危險。

林軒任表示，並不是所有零食都不能吃，可以選擇成分較乾淨的低蛋白米餅，或無調味爆米花等替代。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

地雷三：肉眼看不見卻會造成血管鈣化的「磷」

零食為了酥脆與美觀，廠商常添加「磷酸鹽」，這種「無機磷」在腸道的吸收率高達9成以上，幾乎吃多少、吸收多少。長期血磷過高會引發連鎖反應，讓副甲狀腺從骨頭裡「挖」出鈣質，導致骨頭變空心的「腎性骨病變」。且流出的鈣可能會沉澱在血管壁上，讓血管如水泥管一樣硬化，正是為什麼腎臟病人往往最後面臨心肌梗塞或中風的原因。

不過林軒任也表示，並不是要全面禁止吃零食，建議食用前可以先諮詢營養師低蛋白米餅，或無調味爆米花等低磷鈉鉀的替代零嘴，在維持生活品質與保護腎臟之間找到最好的平衡，才是與腎臟病相處的長久之道。

