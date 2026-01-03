零食藏隱形殺手！醫曝「3傷腎地雷」：1類人吃恐心臟驟停

生活中心／張尚辰報導

三餐飯後可以來點零食，是許多人生活中的小確幸。（圖／資料照）

休假在家時，最幸福的就是邊吃零食邊追劇。不過，吃零食也要小心其中的添加物可能會對身體造成負擔。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，零食裡藏有3顆「傷腎炸彈」，只要了解陷阱，就能安心享用。

林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」發文指出，很多病友害怕吃完零食後，下週就必須洗腎。身為腎臟科醫師，他理解病友控制血壓、水分與蛋白質的辛苦。因此，他建議與其完全隔絕美食，不如學會「風險管理」。

廣告 廣告

林軒任列出了零食中隱藏的3顆腎臟炸彈，提醒民眾吃零食前一定要清楚其中陷阱，才能吃得安心又無負擔。

地雷一、水腫又血壓飆升的「鈉」陷阱

零食的鹹香味來自大量鈉鹽，不僅在表面調味，連餅乾體內也含有鈉。當腎臟受損無法有效排鈉時，鈉就像海綿一樣吸住身體水分，導致水腫與血壓升高。高血壓會損害腎臟微血管，而腎功能下降又讓水分更難排出，可能造成腎功能急劇惡化。

地雷二、藏在天然原型食物標榜下的高「鉀」危機

許多病友以為「天然」乾燥蔬菜零食健康，例如馬鈴薯、豌豆或芋頭條，但這些食材本身鉀含量就高，加工脫水後，鉀會被高度濃縮，一小包就相當於多份原形食物的鉀。

九成鉀需靠腎臟排出，若排不出去就會導致高血鉀症。輕微時可能只是肌肉無力或手尖麻木，嚴重時會干擾心臟電生理，甚至引發心臟停跳等危險。

地雷三、肉眼看不見卻會造成血管鈣化的「磷」

最陰險的是肉眼看不見的磷。為了酥脆與美觀，廠商常添加「磷酸鹽」等無機磷，腸道吸收率高達9成以上，幾乎吃多少吸收多少。長期血磷過高會引發連鎖反應，使副甲狀腺從骨頭「挖」出鈣質，導致骨頭變空心，形成腎性骨病變。更可怕的是，流出的鈣會沉澱在血管壁，使血管硬化，增加心肌梗塞或中風風險。

林軒任建議，只要在拿零食前查看營養標示的鈉含量，並避開成分表中含有「磷」字的添加物，再用小碟子裝三五片當天份量，就不容易踩到紅線。

如果想在三餐之外小確幸，也可諮詢營養師，選擇低蛋白米餅或無調味爆米花等低磷、低鈉、低鉀的替代零嘴。腎臟病控制是「個人化」的，在維持生活品質與保護腎臟之間找到平衡，才能長久與腎臟病共處。

更多三立新聞網報導

19縣市低溫特報！高雄、台南驚見罕見低溫 鄭明典：應該是第1次

病毒界百變怪出沒！醫曝8大症狀「高燒7天」：沒特效藥

家中必備！凡士林「11項隱藏功能」曝光 藥師籲：4情況別亂用

母被騙買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光 市場、醫院都有人賣

