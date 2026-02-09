零食一袋720元！「1年貨大街」慘變「盤子街」 網怒批：比市場貴3倍

實習記者藍子瑄／台北報導

有民眾分享在年貨大街購買秤重零食時，結帳金額高得出乎意料，引發網友熱議。（示意圖／資料庫）

買年貨卻成驚嚇體驗。有民眾分享，日前到台中天津路年貨大街買秤重糖果，結帳時發現一袋竟要價 720 元，嚇得她當場請店員幫忙減量，才把金額控制在300元左右，讓她直呼「竟然真的這麼盤」，貼文一出，引起不少網友共鳴。

糖果秤重價格惹議 網友直呼「真的很盤」

一名網友在 Threads 分享，自己早就知道天津路年貨大街價格偏高，卻仍在結帳時被金額嚇了一跳，「明明拿不多，怎麼就好幾百」。不少網友也補充，該處秤重糖果為「100克65元」，一斤也要390元，與一般雜貨店或菜市場一斤130元相比，價格幾乎高出2倍。

也有網友分享心酸畫面，曾看到兩名看似國中生的孩子，各拿著200元買糖果，聽到店員報價「500 多元」後，只能互看彼此與手中的糖果，一臉不知所措，讓旁人看了相當不捨。

高租金成關鍵？標價清楚仍被嫌貴

網友直言「租金真的高到嚇人」，推測「天價糖果」與攤商租金有關。不少人也表示「真的太盤」、「買過一次就不會再去」、「我以為大家都知道那邊不能買糖果」、「要買糖果去雜貨店、量販店就好」、「家樂福、雜貨行都比較便宜」。雖然攤商標價字體越來越大，但不少民眾購買時，仍感嘆「一不小心就破百、破千」。

網友實逛提醒 熟食、飲料品質落差大

有實逛網友整理出一系列「注意事項」指出，部分攤位品質落差明顯，例如「熱狗口感偏硬」、「鳥蛋根本是冰的，像放了兩天」、「地瓜片很少」、「章魚小丸子底部都硬掉了」。

不過也有被點名「值得一試」的選項。網友推薦一家販售雞屁股的攤位，形容口感香嫩、調味到位，「點小辣就很好吃」；原住民香腸同樣獲得好評，被形容「很香、有水準」。

