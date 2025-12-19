雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
【文/少女心文室】一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？
《一吻爆炸》接續上週劇情，兩人在火災後那一吻算是確認關係，張基龍飾演的「孔志赫」與安恩真飾演的「高多林」非常期待去上班，兩人精心打扮終於正式開始熱戀，不過因為是辦公室戀情，加上多林在大家眼中是已婚媽，所以兩人只能談那種偷偷摸摸的地下戀，包括在電梯裡偷偷牽手、在辦公室假裝吵架，實則在問約會行程、故意繞到比較遠的地方吃飯，雖然是秘密戀愛，但也是挺刺激的！另外一方面，金武俊飾演的「金善宇」自始至終都是貼心暖男，查覺到多林跟志赫正式在一起後，主動跟多林說當初告白是自己開玩笑的...
在工作方面，媽媽小組們被調去客服團隊，結果又出事，高多林碰到難纏的客戶，直接被炎上，甚至有大群媽媽來公司抗議，還朝多林丟東西，看觀眾看了好心疼。而多林決定登門拜訪這位媽媽，此時嬰兒車朝下坡滑，多林為了擋車保護嬰兒自己受了傷，這位媽媽事後才自責道歉，表示自己本來也有應徵自然貝貝，只是沒被錄取所以趁機洩憤，雖然這件事算是落幕了。但多林與志赫在一起的事，已經被他們的死對頭：孔志惠與柳太榮發現知道了，也知道多林謊報已婚身分進公司，並等著把多林當作要剷除孔志赫的籌碼....
在副線CP方面，金善宇雖然以開玩笑帶過與多林的告白，但其實他的心裡還是有對方，但是禹多備飾演的「柳夏永」還是一如往常地丟直球進攻善宇，甚至去看善宇兒子金俊的才藝表演，但善宇不但沒有動搖，甚至還希望夏勇不要再這樣，只能說善宇這個銅牆鐵壁真的非常男進攻啊，倒是夏永的媽媽本來還帶著錢要善宇不要再跟多林往來，沒想到善宇這個貼心男發現夏永媽手受傷，貼心包紮後，夏永媽直接被攻陷淪陷了....不過多林跟志赫戀情越來越危及，不僅被同事目睹「偷情」，兩人最終只好公開戀情，志赫與多林感情升溫，再度進展到「抱抱睡」啦，懂得都懂...
但只能說兩人的戀情越甜後面就越虐啊，多林與媽媽組著手一個新產品計畫案，他們用心開會設計，全部手把首自己來，沒想到當他們開心拿到實體產品後，竟然發現競爭公司出了一模一樣的產品，甚至還是升級版，正當一群人還在震驚不知所措時，此時公司高層，包括孔志赫的老爸帶著一群人怒氣沖沖衝進來，不知道是要追究哪件事，總之一個箭步直接上來狠甩高多林一巴掌，眾人當場傻眼，志赫更是護住多林狠瞪老爸！而大結局預告更是大開虐，多林未婚身分跟志赫交往的事被揭穿，更直接揹了設計產品的黑鍋，多林為了守護志赫推開對方：「我們分手吧！」讓志赫難過落淚，兩人才甜蜜不到兩集就大開虐，只能死守下週大結局，看兩人如何突破難關開花結果了！
以上就是《一吻爆炸》最新劇情發展！《一吻爆炸》在台由Netflix獨播，每週三、四更新新集數！
