雷/《一吻爆炸》張基龍&安恩真感情線大躍進！高多林「裝媽」身份被拆穿...孔志赫丟直球猛攻：霸氣kiss、壁咚樣樣來

《一吻爆炸》金武俊、張基龍、安恩真、禹多備劇照

【文/少女心文室】Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》相當受到觀眾歡迎，始終霸榜在Netflix節目觀看榜單前3名，輕鬆愛情喜劇路線，獲得觀眾喜愛！在韓國收視也是扶搖直上，全劇共14集，目前播至第10集，收視已經突破6.6%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊來看最新劇情發展，男女主角感情線大躍進！

《一吻爆炸》安恩真、張基龍劇照

《一吻爆炸》接續上週劇情，張基龍飾演的「孔志赫」偶然聽到金善宇的小孩竟然叫安恩真飾演的「高多林」不是媽媽而是「阿姨」，加上高多霖還朋友們面前說自己跟金善宇情同兄妹，這讓孔志赫相當衝擊傻眼！但當時他急著要和禹多備飾演的「柳夏永」政治聯姻，所以他心事重重的結婚，這場婚兩人都不想結，沒想到此時孔志赫媽媽突然暈了過去，因此中斷了婚禮，此時南宮珉與金智恩以《千元律師》劇中的角色客串演出，為孔志赫媽媽打官司，算是趣味的出場。另外一方面，在兩人婚禮順利成章被搞砸後，柳夏永來辦公室找孔志赫...

《一吻爆炸》張基龍、禹多備劇照

孔志赫直接問柳夏勇知道高多林跟金善宇沒有結婚的事情多久了？這讓夏永相當驚訝，而高多麟看到孔志赫壁咚夏永誤會了，以為兩人在辦公室kiss搞甜蜜！而下一步在辦公室哩，孔志赫對高多林發火，拆穿她跟金善宇偽裝成夫妻的謊，還說要把她開除。高多林晚上用苦肉計，淋著雨去找孔志赫，說明自己為何要偽裝成已婚身分，而金善宇也知道兩人關係被拆穿，變相恢復「單身」兩人又成為過往青梅竹馬關係，但其實善宇也是一直喜歡著多林，最終善宇中與說出隱藏多年的心意，告白高多林：「我喜歡妳」，四人的關係再度攪亂在一起，只是這時大家的身份都是「單身」了！

《一吻爆炸》金武俊、安恩真劇照

大家告白完後都對彼此變得坦率，善宇與志赫受訪時更是火花四濺，而志赫更是偶然知道善宇跟多林告白了，再度刺激到他的勝負慾與佔有慾，故意找多林到辦公室，眼看多林要下去找金善宇，志赫不忍了，直接霸氣壁咚kiss高多林：「留下來陪我，不要走，我不想妳走」，不過多林誤會志赫之前也是這樣親夏永，所以把志赫推開！志赫急著解開誤會，再度告白多林，只喜歡多林一個人，與夏永結婚只是一場show。而高多林問志赫為什麼喜歡自己，志赫丟直球猛攻，只要多林做什麼，志赫都可以稱讚一番再說出：「我就是因為這樣才喜歡妳的！」

《一吻爆炸》安恩真、張基龍劇照

而金善宇與孔志赫爭奪高多林戲碼不斷，兩人只要一碰面就火花四濺競爭，並在多林面前展現帥氣的一面，志赫最終只好再次掏出他的黑卡閃瞎大家。而時間來到金善宇的攝影展半在美術館，柳夏永的辦公室直接被放火，志赫被打暈在辦公室，高多林衝進火災現場，使出一個洪荒之力竟然只接把孔志赫背出火災現場，只能說是「愛」的力量了吧！兩人緊緊相擁在一起，劫後餘生的志赫再度告白多林：「我不是因為特別的理由，才會喜歡妳的，我就是喜歡妳這個人本身，我愛妳」，接著高多林流下感動的淚水，主動親向孔志赫，算是兩人確認關係的定情之吻，剩下4集讓我們看小倆口耍甜蜜吧！

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

以上就是《一吻爆炸》最新劇情發展！《一吻爆炸》在台由Netflix獨播，每週三、四更新新集數！

