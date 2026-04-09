雷/《權慾之巔 Climax》劇情超炸裂！河智苑「秘密愛人」曝光！揭開與朱智勛錯綜複雜情史+娛樂圈仇殺案
【文/少女心文室】《權慾之巔Climax》為近期開播新劇，該劇集結一票演派：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演，是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事。劇情以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記，而這週3、4集最新劇情走向，更是炸裂不已，揭開河智苑深藏已久的祕密...
👉延伸閱讀》
【4月話題韓劇TOP 10】未演先轟動！《21世紀大君夫人》暴衝第2名...直逼Netflix冠軍韓劇、《權慾之巔 Climax》大尺度劇情拿下第3
《權慾之巔 Climax》劇情接續上週，朱智勛飾演的檢察官「方泰燮」與河智苑飾演的頂級女明星「秋尚雅」持續上演諜對諜攻防戰，方泰燮派出NANA飾演的「情報員」監視秋尚雅，拍到她與金弘波飾演的WR集團會長「權世明」密會，而兩人談論是當年一個殺人案，更多詳情在劇情後續揭露。而方泰燮也沒閒著，他跟吳正世飾演的WR繼承人「權鍾一」會面，並與政治界要角會面，方泰燮準備脫下檢察官袍進入政壇，而車珠英飾演的WR集團第二任夫人「李亮美」也沒在怕，打算揭開秋尚雅深藏的秘密，要一次擊潰他們夫妻倆！
李亮美指使吳承勳飾演的前政治線記者出身的八卦Youtuber「崔智浩」，去蒐集秋尚雅過去種種黑歷史，並做成影片分集爆料，在爆料的影片中，有三個關鍵角色，包括李家燮飾演秋尚雅前任保鑣「朴在相」、徐現宇飾演的知名電影製作人「吳侊滓」，以及韓東希飾演的女明星「韓智秀」。秋尚雅與韓智秀在演藝圈互相扶持，兩人可以說是生命共同體，劇情更揭開兩人不只是閨蜜關係，更是「秘密愛人」關係，秋尚雅雖然為韓智秀擋下一場床戲，但韓智秀沒逃過吳侊滓伸出的魔爪，把她深深地推入地獄...
吳侊滓騙韓智秀要拍戲，結果沒想到把她帶去偏僻的私人會所，裡面坐著權世明還有檢察長，簡單來說就是吳侊滓把韓智秀進貢給高官，韓智秀最終沒有逃離那個骯髒之地，最終選擇在自宅輕生....而秋尚雅在得知愛侶死亡消息時，幾近崩潰，秋尚雅知道是吳侊滓把智秀推入地獄的，因為秋尚雅早是潛規則過來人，而吳侊滓在此時派了保鑣朴在相去監視秋尚雅，朴在相情不自禁愛上秋尚雅，因為不忍看秋尚雅天天崩潰，最終拿著刀去刺殺吳侊滓，但事實上當晚也還有人來給吳侊滓補刀...
當時的吳侊滓還沒死透，朴在相就害怕到逃窗離開，最後是權世明買凶殺人派去的殺手致死吳侊滓，只是這段真相當時的方泰燮掩埋，朴在相成為殺人兇手鋃鐺入獄，而權世明買凶殺人還有那些骯髒事也沒被曝光，方泰燮則是話術讓秋尚雅跟他結婚，朴在相頓時背鍋成了冤大頭，不僅成為殺人兇手，連愛人秋商雅都跟方泰燮結婚，所以朴在相才會選擇在出獄後爆料一切！《權慾之巔 Climax》3、4集劇情揭開眾多不為人知秘密，預告後續將有更爆炸的發展走向！
《權慾之巔 Climax》在台由friDay影音獨家播出，每週一、二晚間更新新集數！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
管碧玲洩密國軍偵搜能力？徐巧芯嗆：大嘴巴
[NOWNEWS今日新聞]海委會主委管碧玲日前公布中國軍艦環台位置示意圖，怒嗆國民黨主席鄭麗文此時訪中，宣稱要躺平換和平，中國卻依然故我，對台灣威嚇、霸凌。不過，藍委徐巧芯昨（8）日質疑，針對共機共艦...
雷/《權慾之巔Climax》大結局前夕：破尺度劇情發展！朱智勛目睹老婆河智苑「床戰片」震驚崩潰！河智苑與NANA「百合線」撲朔迷離...
熱播中韓劇《權慾之巔 Climax》全劇共10集，目前已播至第8集，剩下2集，下週將播出最終大結局！《權慾之巔 Climax》集結一票演派：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演，是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事。劇情講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記，而這週7、8集最新劇情走向，更是炸裂不已，揭開河智苑深藏已久的祕密…
蕭薔57歲登《浪姐7》美到全網看傻！靠「9字箴言＋晚8早6作息」活成仙女 狀態好到太誇張
很多人以為這種仙女體質是天生中獎，但蕭薔大方公開了她維持體態的核心邏輯，其實就是這九個字：「發現問題，找方法解決」！她對身材的管理不是等大爆發才來救火，而是實時監控。她自曝會把衣服改得「超級小」，只要哪天感覺衣服稍微塞不進去、拉鍊變得有點緊，生理鐘的紅燈...
竹北吊車大王「超正女兒」現身賣二手車！網讚有錢又漂亮：笑容好幸福
「竹北吊車大王」胡漢龑以經營啟德機械起重工程聞名，他擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華。14名子女均獲照顧，遺產規劃均等分配，目前部分子女已進入公司從基層做起，協助經營百億企業。胡漢龑的女兒近日上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，引發網友狂讚「她的笑容看起來好幸福。」
吊車大王女兒罕曝光正臉！「留英氣質才女」網驚嘆 曾拍金曲歌王MV
64歲啟德機械起重工程公司董事長、有「吊車大王」之稱的胡漢龑，身價破百億，擁有4位妻妾，一共生下14名子女，近期其中一位正妹女兒罕見曝光真面目，不少人想搶當胡漢龑的「女婿」。事實上，胡漢龑大女兒胡閩玹是一位才女，闖蕩藝文界的視覺藝術家，曾為金曲歌手吳青峰及歌手9m88等拍攝MV。
去年才傳失智！74歲李亞萍突驚爆要住院 余祥銓曝「最新病況」了
74歲李亞萍去年底與兒子余祥銓、媳婦柔柔上節目，受訪時稱罹患失智症，當時醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症，已經服藥治療。事後余天透露健檢結果報告出爐，相關數值都正常。近來余祥銓和老婆柔柔受訪透露李亞萍因出外景，還喊要住院，最新病況曝光。蔡維歆
吊車大王胡漢龑女兒正臉曝光 網驚呆：笑容把我帶走
64歲竹北「吊車大王」胡漢龑，是機械起重工程董事長，年收入達30億，擁有4位妻子及14位孩子的他，鮮少對外透露家人的現況，近日，他的其中1位女兒上了中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，姣好面貌曝光後，讓不少網友直呼要戀愛了。
張凌赫暗戀校花學姐長這樣 「青梅枯萎、竹馬老去」肉麻情書曝光！認了想與她「海枯石爛」
28歲中國戲劇男星張凌赫因《逐玉》大受矚目，過往經歷全被「考古」，包括戀愛史也被挖出。他就讀南京師範大學時，曾以本名「張家瑋」發表過一篇高中時期暗戀過往的文章，理工男的情書文筆受到網友討論，也有網友挖出疑似他暗戀對象的照片。
館長舔共下場超慘？認了錢快賠光、公司被抵制 悲喊：賣台標籤撕不掉
即時中心／高睿鴻報導過去一兩年，網紅「館長」陳之漢因多次發表親中言論、唱和統戰論述，不斷遭外界猛烈抨擊；他不僅持續前往中國開直播、戮力幫中共宣揚國威，一直強調「中國現在很進步」，還不時冒驚人之語，曾脫口說出「台灣2300萬人性命由大陸14億人同胞決定」，引發譁然。然而，或許就是因立場太極端，他旗下的事業遭不少人抵制，而館長似乎也快承受不住，昨（6）晚再開直播大吐苦水，直言自己一直虧錢，公司不知還能做多久。
林莎驚人體力被讚「天生外景咖」 挑戰海拔3600公尺連14天不缺氧
【記者林秭渝／台北報導】中視招牌行腳節目《大陸尋奇》每一集帶領觀眾探索各地秘境，本週日(4/12)新一集播出，主持人林莎前往雲南香格里拉出外景，挑戰高海拔環境，展現驚人體力與適應力，連製作團隊都大讚是「天生外景咖」。她笑說，這次主持《大陸尋奇》和過往截然不同：「以前是拍美照、吃吃喝喝，現在是玩真的！每天都像在解鎖人生新地圖，超級過癮！」
巴鈺爸爸過世 哀痛發文「我要一直哭」：別叫我加油
【緯來新聞網】藝人巴鈺近日在社群平台發文，透露父親已離世，突如其來的噩耗引發外界關注。她以簡短卻沉重
短髮直接封神！李世榮顏值再升級，新造型美出新高度！
其實李世榮過去並不是第一次挑戰短髮，但這次之所以特別驚艷，關鍵在於整體細節的升級。髮型不再是貼臉的俐落短髮，而是刻意保留側邊蓬鬆弧度，讓臉型更顯立體；再搭配輕薄、帶透感的瀏海，自然修飾額頭比例。加上全新髮色的加持，讓整體造型不只清爽，更帶出精緻又時髦的氛...
信巡演飆唱〈死了都要愛〉3度破音 遭酸「人老幹什麼都心酸」霸氣回應
4日演唱會當天，信在詮釋招牌高音時顯得吃力，台下歌迷見狀不僅沒有冷場，反而大喊「夾緊了（屁股）」，信聽到後一度笑到彎腰，幽默對台下觀眾說，「今天這個過不去了」，展現出與粉絲之間深厚的互動情誼。然而，演唱會片段被分享到網路上，有大陸網友在微博嘲弄信的表現，甚...
李貞秀自封鈕祜祿氏！前幕僚嚇喊：問題大了
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨立委李貞秀近期爭議連環爆，她先前才在直播中自爆，指稱新竹市長高虹安曾收受前民眾黨主席柯文哲700萬元，隨即遭黨內移送中評會處理；隨後又有媒體揭露，李貞秀正是過去檢舉高虹...
大胃女王來台「陌生客買單＋巨型粉桃」 驚呼：台灣待客之道太誇張
日本大胃女王安潔拉佐藤（Angela佐藤）參加節目《火力全開大胃王》走紅，過去多次來台挑戰份量美食，累積不少台灣粉絲。近日她再度造訪台灣展開美食之旅，卻接連遇上「超乎預期」的暖心事件，讓她忍不住在社群直呼：「台灣的待客之道真的太誇張了！」
買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置 曾國城近億元別墅等嘸人買
靠著主持節目與副業經營，曾國城累積豐厚財產，他對房地產的眼光獨到，在台北至少擁有4間房產，總值近4億元。近期本刊接獲爆料，指曾國城將賣掉內湖百坪大別墅，開價9,288萬元，原來是他想讓年事已高的雙親住得離自己近一點，以便就近照顧，才賣掉舊房，堪稱現代孝子。
日本大胃女王來台狂嗑吃到飽 突被店員告知1事超錯愕「完全無法理解」
來自日本北海道的知名「大胃女王」Angela佐藤非常喜歡台灣美食，「台灣症候群」發作的她近日又飛來台灣狂吃，她在臉書發文透露，最近在一家吃到飽餐廳吃到一半時，店員突然用嚴肅的表情走過來，她還以為自己要被列入黑名單了，沒想到店員竟然告訴她，她的餐費已經被其他人全部付清了，讓她相當傻眼：「蛤？？？完全無法理解發生什麼事」。
中國網紅噠噠3月來台＂鼓吹統戰＂ 移民署：已管制不得入境
政治中心／綜合報導中國對台滲透不斷，鼓吹武統的中國網紅噠噠，近期也在抖音發文，表示自己從泰國飛往台灣，影片中她和台灣商店店員對話，被問到是否要載具，她先是聽不懂，接著還糾正店員，表示自己不是外國人，而是中國人，移民署證實，噠噠確實在3月下旬曾來台一周，但已管制她不得來台。
竹北吊車大王「超正千金」曝光！談吐大方狂圈粉 天使笑+優雅氣質網全著迷：帶我走...
擁有4位妻子、14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑（啟德機械起重工程董事長），年收入高達30億台幣，一舉一動都是外界焦點。近日，他其中一位女兒驚喜現身中古車網紅「阿慈車庫」的頻道，不僅大方公開身家背景，更因超甜美的「天使笑容」與優雅氣質，讓大批網友瞬間戀愛，直呼「完蛋...那個笑容會著迷」。
朱海君被NONO害慘沉寂兩年⋯沈文程送關心「她還是很開朗」
沈文程7日出席「2026年國際沈文程日-小琉球情歌演唱會」記者會，由於他日前與淡出螢光幕兩年的朱海君同台錄影，被問及此事時，他坦言是看著朱海君長大，有在後台特別關心她，「她回來我滿替她開心，每個人都有過去，就是要活在當下。」