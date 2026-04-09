雷/《權慾之巔 Climax》劇情超炸裂！河智苑「秘密愛人」曝光！揭開與朱智勛錯綜複雜情史+娛樂圈仇殺案

《權慾之巔Climax》朱智勛、河智苑劇照

【文/少女心文室】《權慾之巔Climax》為近期開播新劇，該劇集結一票演派：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演，是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事。劇情以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記，而這週3、4集最新劇情走向，更是炸裂不已，揭開河智苑深藏已久的祕密...

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《權慾之巔Climax》朱智勛、河智苑劇照

《權慾之巔 Climax》劇情接續上週，朱智勛飾演的檢察官「方泰燮」與河智苑飾演的頂級女明星「秋尚雅」持續上演諜對諜攻防戰，方泰燮派出NANA飾演的「情報員」監視秋尚雅，拍到她與金弘波飾演的WR集團會長「權世明」密會，而兩人談論是當年一個殺人案，更多詳情在劇情後續揭露。而方泰燮也沒閒著，他跟吳正世飾演的WR繼承人「權鍾一」會面，並與政治界要角會面，方泰燮準備脫下檢察官袍進入政壇，而車珠英飾演的WR集團第二任夫人「李亮美」也沒在怕，打算揭開秋尚雅深藏的秘密，要一次擊潰他們夫妻倆！

《權慾之巔Climax》車珠英、朱智勛劇照

李亮美指使吳承勳飾演的前政治線記者出身的八卦Youtuber「崔智浩」，去蒐集秋尚雅過去種種黑歷史，並做成影片分集爆料，在爆料的影片中，有三個關鍵角色，包括李家燮飾演秋尚雅前任保鑣「朴在相」、徐現宇飾演的知名電影製作人「吳侊滓」，以及韓東希飾演的女明星「韓智秀」。秋尚雅與韓智秀在演藝圈互相扶持，兩人可以說是生命共同體，劇情更揭開兩人不只是閨蜜關係，更是「秘密愛人」關係，秋尚雅雖然為韓智秀擋下一場床戲，但韓智秀沒逃過吳侊滓伸出的魔爪，把她深深地推入地獄...

《權慾之巔Climax》劇照

吳侊滓騙韓智秀要拍戲，結果沒想到把她帶去偏僻的私人會所，裡面坐著權世明還有檢察長，簡單來說就是吳侊滓把韓智秀進貢給高官，韓智秀最終沒有逃離那個骯髒之地，最終選擇在自宅輕生....而秋尚雅在得知愛侶死亡消息時，幾近崩潰，秋尚雅知道是吳侊滓把智秀推入地獄的，因為秋尚雅早是潛規則過來人，而吳侊滓在此時派了保鑣朴在相去監視秋尚雅，朴在相情不自禁愛上秋尚雅，因為不忍看秋尚雅天天崩潰，最終拿著刀去刺殺吳侊滓，但事實上當晚也還有人來給吳侊滓補刀...

《權慾之巔Climax》朱智勛、河智苑劇照

當時的吳侊滓還沒死透，朴在相就害怕到逃窗離開，最後是權世明買凶殺人派去的殺手致死吳侊滓，只是這段真相當時的方泰燮掩埋，朴在相成為殺人兇手鋃鐺入獄，而權世明買凶殺人還有那些骯髒事也沒被曝光，方泰燮則是話術讓秋尚雅跟他結婚，朴在相頓時背鍋成了冤大頭，不僅成為殺人兇手，連愛人秋商雅都跟方泰燮結婚，所以朴在相才會選擇在出獄後爆料一切！《權慾之巔 Climax》3、4集劇情揭開眾多不為人知秘密，預告後續將有更爆炸的發展走向！

《權慾之巔Climax》朱智勛、河智苑劇照

《權慾之巔 Climax》在台由friDay影音獨家播出，每週一、二晚間更新新集數！

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