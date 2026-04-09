雷/《權慾之巔Climax》大結局前夕：破尺度劇情發展！朱智勛目睹老婆河智苑「床戰片」震驚崩潰！河智苑與NANA「百合線」撲朔迷離...

【文/少女心文室】熱播中韓劇《權慾之巔 Climax》全劇共10集，目前已播至第8集，剩下2集，下週一二將播出最終大結局(4/14完結篇)！《權慾之巔 Climax》集結一票演派：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演，是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事。劇情講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記，而這週7、8集最新劇情走向，更是炸裂不已，揭開河智苑深藏已久的祕密…

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《權慾之巔 Climax》河智苑、朱智勛劇照

《權慾之巔 Climax》每集都有重大發展，接續先前劇情，河智苑飾演的「秋尚雅」再度捲入當年的「教唆凶殺案」，李家燮飾演的「朴在相」為秋尚雅的前任保鑣，出於暗戀與憐憫，他幫助了走投無路的秋尚雅，也成為十年前吳侊滓殺人案被關押的嫌犯，出獄後的他想要爆料一切，不過在他要跟秋尚雅來個魚死網破之際，直播畫面出現他慘死在旅館畫面，關鍵人物沒了，因此秋尚雅與朱智勛飾演的「方泰燮」再度捲土重來，兩人在鏡頭面前向大眾訴說委屈，要各界再給兩人一次機會，緊接著輿論開始出現變化，方泰燮重返政壇，秋尚雅也準備復出！

《權慾之巔 Climax》朱智勛、河智苑劇照

方泰燮正式成為黨內的候選人，要角逐國會議員的位子，方泰燮積極的造勢還有跑選情，可是他發現在他的選區，對手的基本盤太穩固，他必須改變策略，要找金主來投資自己，同時也必須讓自己的老婆來助選，但秋尚雅目前遭到車珠英飾演的「李亮美」冷凍，還把她從電影《四季》裡踢出去，並選中Nana飾演的「黃靜媛」來取代秋尚雅的位置，這讓秋尚雅氣到不行，黃靜媛從方泰燮的線人，以及秋尚雅的替身，一躍成為受到矚目的影壇新星，三人之間的錯綜複雜關係，剪不亂理還亂！

《權慾之巔 Climax》朱智勛、河智苑劇照

而就在那麼剛好，李亮美準備打造下一屆總統候選人，沒想到算命師掐指一算，方泰燮竟然是關鍵人物，讓她不得不跑去拉攏方太燮，方泰燮當然沒有一口答應，反而讓她先把自己的老婆捧上位，而秋尚雅也順勢低頭，就這樣秋尚雅再度成為WR集團形象廣告代言人，也重返電影《四季》另一個選角，秋尚雅好的形象曝光後，方泰燮選情支持率也上升，夫妻倆更適合體造勢，讓方太燮支持率一舉超越另一個候選人，同時方泰燮也出擊狂打總統候選人的負面新聞，就當方泰燮以為勝券在握，情勢出現逆轉....

《權慾之巔 Climax》河智苑、朱智勛劇照

秋尚雅在《四季》電影中，與黃靜媛有超級大尺度的「女女情慾戲」，河智苑與NANA拍《權慾之巔 Climax》可以說是豁出去，兩人先前已經上演Kiss戲，這次更是在戲中戲上演「激情床戰」，不僅如此，兩人私底下還有持續見面，是否有更深入關係引人遐想。但方泰燮操作總統候選人黑料，同時拒絕與李亮美合作，無疑是跟對方翻臉，讓李亮美氣到不行決定反擊，方泰燮本以為李亮美會攻擊自己，沒想到她卻公開了秋尚雅「不雅影片」，而該影片看似是秋尚雅與黃靜媛情欲偷拍畫面，這勢必再度重傷方泰燮與秋尚雅夫妻形象，方泰燮看著眼前的震驚畫面，崩潰到說不出話來，兩人還能再翻身嗎？也考驗著夫妻兩人之間的感情！

《權慾之巔 Climax》NANA、河智苑劇照

《權慾之巔 Climax》車珠英、河智苑劇照

《權慾之巔 Climax》在台由friDay影音獨家播出，每週一、二晚間更新新集數！

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