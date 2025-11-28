雷/《親愛的X》大結局前夕：金裕貞閃婚「神秘財閥男」洪宗玄！丈夫到底隱藏什麼驚人秘密...最終回分曉！完結篇12/4即將登場
【文/少女心文室】熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第10集，下週倒數兩集就正式大結局！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，黃寅燁飾演的「許仁康」在上週悲劇收場，這週劇情有著驚人發展，洪宗玄飾演的新角色「文道赫」登場，為劇情帶來新的轉折！
🍿線上看推薦： 《親愛的X》
開播時間：2025年11月6日
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：金裕貞、金永大
集數：共12集（12/4週四大結局）
《親愛的X》接續上週劇情，黃寅燁飾演的「許仁康」迎來悲劇後，金志映飾演的經紀公司代表「徐美利」氣得把金裕貞飾演的「白雅珍」掃地出門，跟對方解除經紀約，甚至還要把白雅珍過往給抖出來，這讓白雅珍氣憤又焦躁，但沒想到金永大飾演的「尹俊瑞」還有金度勳飾演的「金在吾」動手之前，徐美利不僅直接被警方逮捕調查，甚至經紀公司也被搜查，而白雅珍負面新聞跟黑料也被刪除，甚至白雅珍馬上就接到一家大型娛樂經紀公司的簽約邀約！
白雅珍也很疑惑，一切怎麼如她所想發展那麼順利，白雅珍到了新的娛樂經紀公司後，對方提起表示是洪宗玄飾演的「文道赫」代表積極推動簽約合作，因為文道赫是這家經紀公司股東之一，而這也是白雅珍第一次聽到這個名字，原來雅珍的負面報導，還有長星娛樂被調查，都是文道赫出手解決的，這讓白雅珍不免感到驚訝，畢竟兩人素為謀面，緊接著白雅珍跟剛好在演講的文道赫有了第一次的會面，文道赫表示他只是想幫助不幸的人，白雅珍之後正式簽約新的經紀公司，再次與文道赫見面，這是兩人第二次會面，彼此關係有了重大進展！
文道赫像白雅珍表示，自己可以幫他除掉一切她礙眼的人事物，文道赫投資雅珍拍攝一部名導電影，甚至直接告白：「妳也會以我妻子的身份享受這一切，怎麼樣，妳喜歡我送給妳的結婚禮物嗎？妳會在我身邊重新開始，妳想要的一切我都會給妳，到我身邊來吧！」文道赫說完還給白雅珍戴上超大顆鑽戒！正當兩人濃情密意時，文道赫甚至派人要去除掉尹俊瑞跟金在吾，結果白雅珍完全不接他們兩人的電話！就這樣白雅珍嫁入和豪門成為財閥文道赫妻子，兩人在海外舉行世紀婚禮，白雅珍住在文道赫超級豪華的豪宅別墅裡，有個三樓神秘書房牢牢鎖住著，讓雅珍非常好奇在意...
雅珍提出想進去使用，管家說不行，文道赫也找理由不讓雅珍使用，究竟書房裡藏著什麼秘密呢？而文道赫也向白雅珍提到了自己的前妻，表示兩人離婚原因是前妻看到文道赫就想要殺對方，文道赫前妻真的在精神病院裡嗎？還是在那個鎖起來的書房...？預計文道赫前妻故事有望在下週交代。而雅珍住進那個豪宅後，反而開始心神不寧，睡也睡不好還會做惡夢，她也是一直覺得丈夫文道赫不對勁，所以要金在吾調查她老公，哪知道文道赫一直在監聽。而正當某天雅珍在自己的房間外背劇本，金怡景飾演的「沈聖希」突然準備了刀突襲白雅珍，兩人互相扭打，沈聖希本來要毀了雅珍的臉，甚至本來還要爆料她老公的事，結果白雅珍反擊，沈聖希臉部被刀割到毀容，文道赫就站在兩人後面看著，而她原本要爆料文到道赫什麼事呢？一切都在下週即大結局即將揭曉！白雅珍的人生會迎來Happy Ending還是Sad Ending呢？
