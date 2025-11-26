雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線｜更新時間、集數看這裡

【文/少女心文室】熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！

🍿《親愛的X》線上看推薦：

開播時間：2025年11月06日

播出平台：HBO Max

更新時間：每週四更新兩集

主演卡司：金裕貞、金永大

集數：共12集

《親愛的X》金度勳、金裕貞、金永大劇照

廣告 廣告

《親愛的X》金裕貞飾演的「白雅珍」與黃寅燁飾演的「許仁康」兩人在深夜幽會親吻照片被狗仔被爆料，兩人一夕之間成為時下最炙手可熱的演藝圈情侶檔，而白雅珍利用經紀人把李烈音飾演的「任蕾娜」過往酒駕事蹟爆料出去，蕾娜演藝事業瞬間停擺被公司暫時冷凍。白雅珍一次除掉了經紀人與蕾娜，而她也開始認真的跟許仁康談戀愛，兩人甜蜜指數破表，雅珍因為許仁康人氣與知名度都大爆增，不少工作也接著上門，就這樣穩定交往一年多，雖然雅珍高中時期的死對頭，匿名在網路上爆料高中事端，不過很快就再度被雅珍還有金度勳飾演的「金在吾」擺平。

《親愛的X》黃寅燁、金裕貞劇照

隨著白雅珍與許仁康交往的越穩定，仁康也有了想定下來的念頭，他想跟雅珍結婚。而另外一方面，金智勳飾演的「崔正浩」再次登場，當年他因為雅珍入獄，崔正浩回歸讓雅珍有了戒心，但崔正浩之後透露，他曾經確實很想報復雅珍，但隨著時間流逝，他反而同情雅珍，認為如果在雅珍還小時，如果有出現正常的大人拉她一把，她也不至於此，所以放下報復念頭，希望能成為給予雅珍支持的大人。而任蕾娜跟尹俊瑞成為交往彼此利用的關係，她還是相當討厭白雅珍，還是在找機會攻擊白雅珍。當她撞見白雅珍與尹俊瑞單獨在家裡見面，且氣氛很不尋常，讓她氣炸！

《親愛的X》金永大、李烈音劇照

當雅珍與許仁康在慶祝生日時，蕾娜帶著尹俊瑞突如其來加入，並在仁康面前爆料許多事，這讓仁康相當不爽起身離開，此時仁康接到弟弟電話，說外婆找到遺失的筆記本，事實上那正是雅珍為了要接近仁康，當初偷外婆的筆記本，雅珍急沖沖趕去仁康外婆家，沒想到尹俊瑞與金在吾在門口外，卻看見仁康外婆跌下樓梯，此時劇情瘋狂讓大家猜測，究竟是雅珍所為還是純粹意外。許仁康接獲外婆離世後幾近崩潰。而尹俊瑞則是質疑是不是雅珍的下的手，拿到了監控CCTV卻不敢看，而金在吾則是二部不說，認為雅珍絕對不會做那種事，甚至揮了尹俊瑞一拳！

《親愛的X》金智勳、金裕貞劇照

另外一方面，許仁康挑戒指畫面被拍到，各界都猜測他跟雅珍要結婚，雅珍認為自己事業被阻擋，直接到許仁康家提分手，雅珍露出與交往時截然不同面貌，仁康整個嚇壞了，更讓仁康崩潰的是，他覺得是雅珍對外婆下的毒手。而仁康與公司代表夜聊本來都還好好的，沒想到隔天代表帶解酒湯去仁康家，就發現他在家中浴缸自我了結生命，倒臥血泊中，血滴在他本來要向雅珍求婚的戒指，仁康敵不過外婆驟然離世，還有雅珍冷血提分手的雙重打擊，選擇離開世界。黃寅燁飾演的角色再度悽慘下線，讓觀眾也跟著心碎！

《親愛的X》黃寅燁、金裕貞劇照

而經紀公司代表不僅把仁康當公司一份子也當作像弟弟一樣的家人看待，看似也要開始對付雅珍，而雅珍是否對外婆下手，終於在劇情結尾解答，其實雅珍是真心愛過仁康，也把外婆當家人，兩人是含著淚講開的，而外婆也真的是在餵貓咪時突然暈眩跌落樓梯，跟雅珍完全沒關係。尹俊瑞透過CCTV監控知道真相也相當崩潰，因為他一直懷疑雅珍是兇手。另外一方面，隨著許仁康下線，新的男人登場，洪宗玄飾演的「文道赫」在馬路上差點撞上雅珍，被雅珍眼神給吸引住，目前不知道文道赫是何方神聖，但看起來非常有錢，也是不好惹角色，雅珍看起來要遇上一個旗鼓相當的對手了，兩人相當好奇後續發展！

《親愛的X》洪宗玄、金裕貞劇照

《親愛的X》在海外由HBO Max獨家上線，每週四更新2集！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！