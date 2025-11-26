雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線｜更新時間、集數看這裡
【文/少女心文室】熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！
🍿《親愛的X》線上看推薦：
開播時間：2025年11月06日
播出平台：HBO Max
更新時間：每週四更新兩集
主演卡司：金裕貞、金永大
集數：共12集
《親愛的X》金裕貞飾演的「白雅珍」與黃寅燁飾演的「許仁康」兩人在深夜幽會親吻照片被狗仔被爆料，兩人一夕之間成為時下最炙手可熱的演藝圈情侶檔，而白雅珍利用經紀人把李烈音飾演的「任蕾娜」過往酒駕事蹟爆料出去，蕾娜演藝事業瞬間停擺被公司暫時冷凍。白雅珍一次除掉了經紀人與蕾娜，而她也開始認真的跟許仁康談戀愛，兩人甜蜜指數破表，雅珍因為許仁康人氣與知名度都大爆增，不少工作也接著上門，就這樣穩定交往一年多，雖然雅珍高中時期的死對頭，匿名在網路上爆料高中事端，不過很快就再度被雅珍還有金度勳飾演的「金在吾」擺平。
隨著白雅珍與許仁康交往的越穩定，仁康也有了想定下來的念頭，他想跟雅珍結婚。而另外一方面，金智勳飾演的「崔正浩」再次登場，當年他因為雅珍入獄，崔正浩回歸讓雅珍有了戒心，但崔正浩之後透露，他曾經確實很想報復雅珍，但隨著時間流逝，他反而同情雅珍，認為如果在雅珍還小時，如果有出現正常的大人拉她一把，她也不至於此，所以放下報復念頭，希望能成為給予雅珍支持的大人。而任蕾娜跟尹俊瑞成為交往彼此利用的關係，她還是相當討厭白雅珍，還是在找機會攻擊白雅珍。當她撞見白雅珍與尹俊瑞單獨在家裡見面，且氣氛很不尋常，讓她氣炸！
當雅珍與許仁康在慶祝生日時，蕾娜帶著尹俊瑞突如其來加入，並在仁康面前爆料許多事，這讓仁康相當不爽起身離開，此時仁康接到弟弟電話，說外婆找到遺失的筆記本，事實上那正是雅珍為了要接近仁康，當初偷外婆的筆記本，雅珍急沖沖趕去仁康外婆家，沒想到尹俊瑞與金在吾在門口外，卻看見仁康外婆跌下樓梯，此時劇情瘋狂讓大家猜測，究竟是雅珍所為還是純粹意外。許仁康接獲外婆離世後幾近崩潰。而尹俊瑞則是質疑是不是雅珍的下的手，拿到了監控CCTV卻不敢看，而金在吾則是二部不說，認為雅珍絕對不會做那種事，甚至揮了尹俊瑞一拳！
另外一方面，許仁康挑戒指畫面被拍到，各界都猜測他跟雅珍要結婚，雅珍認為自己事業被阻擋，直接到許仁康家提分手，雅珍露出與交往時截然不同面貌，仁康整個嚇壞了，更讓仁康崩潰的是，他覺得是雅珍對外婆下的毒手。而仁康與公司代表夜聊本來都還好好的，沒想到隔天代表帶解酒湯去仁康家，就發現他在家中浴缸自我了結生命，倒臥血泊中，血滴在他本來要向雅珍求婚的戒指，仁康敵不過外婆驟然離世，還有雅珍冷血提分手的雙重打擊，選擇離開世界。黃寅燁飾演的角色再度悽慘下線，讓觀眾也跟著心碎！
而經紀公司代表不僅把仁康當公司一份子也當作像弟弟一樣的家人看待，看似也要開始對付雅珍，而雅珍是否對外婆下手，終於在劇情結尾解答，其實雅珍是真心愛過仁康，也把外婆當家人，兩人是含著淚講開的，而外婆也真的是在餵貓咪時突然暈眩跌落樓梯，跟雅珍完全沒關係。尹俊瑞透過CCTV監控知道真相也相當崩潰，因為他一直懷疑雅珍是兇手。另外一方面，隨著許仁康下線，新的男人登場，洪宗玄飾演的「文道赫」在馬路上差點撞上雅珍，被雅珍眼神給吸引住，目前不知道文道赫是何方神聖，但看起來非常有錢，也是不好惹角色，雅珍看起來要遇上一個旗鼓相當的對手了，兩人相當好奇後續發展！
《親愛的X》在海外由HBO Max獨家上線，每週四更新2集！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《親愛的x》金裕貞劇中同款包蒐羅：Miu Miu、Valextra…這款提升氣勢必備
金裕貞新劇《親愛的X》攜手金永大、金度勳主演，這是金裕貞首次挑戰反社會人格障礙惡女角色「白雅珍」，以美麗外貌作為武器操控人心的殘忍性格，演繹的淋灕盡致，今天先撇開令人看得頭皮發麻的劇情，一起來看看金裕貞在劇中背了哪些包款？《親愛的X》金裕貞marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
金裕貞和黃寅燁紅毯大陣仗是假的？ 現場居然是綠幕還空無一人
金裕貞和黃寅燁紅毯大陣仗是假的？ 現場居然是綠幕還空無一人娛樂星聞 ・ 1 天前
【韓劇週榜】彩虹運輸重啟《模範計程車3》首播收視率就9.5% 5大原班人馬回歸
根據最新公布的韓劇收視率榜單，KBS 2TV的日日劇《華麗的日子》以 16.8% 的高收視率繼續領跑全榜，但相較前一週微幅下降0.8個百分點。太報 ・ 1 天前
【公告】元大金擬於民國114年11月27日受邀參加第一金證券舉行之線上投資人會議
日 期：2025年11月25日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金擬於民國114年11月27日受邀參加第一金證券舉行之線上投資人會議發言人：黃維誠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/271.召開法人說明會之日期：114/11/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北4.法人說明會擇要訊息：公告本公司擬於民國114年11月27日(四)受邀參加第一金證券舉行之線上投資人會議。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 1 天前
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色...styletc ・ 1 天前
含碘食物TOP清單：海帶、海藻、魚貝類、穀類全解析
國人逾半數碘營養不足！由於市售食鹽並非全部為碘鹽，國民健康署推測民眾可能因為長期未食用加碘的鹽，加上又少吃含碘食物，而有碘缺乏情形發生。 碘是維持甲狀腺功能的必須營養素，甲狀腺分泌的甲狀腺素可以促進身體代謝及組織生長。若碘攝取不足，容易令人覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大（即俗稱的大脖子），嬰幼兒易造成發育不良或心智功能障礙（即呆小症），也會因為代謝變慢而讓人容易變胖。 吃含碘的鹽，是最快補充體內碘營養不足的方法之一。除了選用碘鹽，最好也能搭配攝取含碘豐富的天然食物，尤其外食者因為無法確定餐廳業者是否選用加碘鹽，建議平常要攝取含碘食物。不過，長期缺碘的人如果突然攝取大量的碘，可能會有誘發甲狀腺腫的副作用，最好是養成均衡飲食的習慣慢慢補充。 含碘多的食物如海帶、海帶芽、紫菜、海苔等海藻類，每100公克海帶含碘200微克，適合素食者選用，其他海產魚貝類如蛤蜊、蚵等，則每100公克也含碘50～80微克，葷食者若擔心膽固醇過高，宜適量攝取。一般食物也含有少量的碘，如穀類、糙米、燕麥等每100公克含5～6微克，蛋每100克（2顆）含8～9微克的碘。 世界衛生組織建議食用碘鹽補碘，要與減鹽的健康生活習慣常春月刊 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 10 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 16 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 12 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 16 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前