雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
【文/少女心文室】最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！
《親愛的X》延續上週驚悚劇情，金怡景飾演的「沈聖希」莫名其妙突然出現在金裕貞飾演的「白雅珍」豪宅家並攻擊她，沈聖希的臉被刀劃傷血流滿面，洪宗玄飾演的「文道赫」則是淡定的走過來把雅珍抱起送醫治療！而金度勛飾演的「金在吾」知道消息後可以說是氣炸了，而後續消息，沈聖希被關進跟文道赫前妻同樣的精神病院，而白雅珍精神狀態越發不穩定，甚至會出現幻覺，也不記得自己做過的一些事，最終闖進文道赫秘密書房，看到丈夫與前妻滿滿恩愛照片，白雅珍徹底發狂！
而白雅珍也忘記自己有打給金在吾跟他求救，金在吾跟雅珍說，文道赫前妻在婚後就瘋了，甚至現在是失蹤狀態，甚至文道赫疑似有跟沈聖希接觸過，雅珍雖然覺得她老公有問題但又無法離婚，因此在在吾面前展現軟弱，而在吾也決定要為了雅珍犧牲，流下了心疼的淚水。而文道赫也很變態，突然要求改變雅珍電影劇本，甚至重現雅珍當年與父親決鬥那晚場面，雅珍被逼迫面對自己的心魔，而文道赫做這一切，竟然只是想讓雅珍來找他還有依賴他，想要活成他想要的樣子，而文道赫不斷拿雅珍的過去當把柄威脅她，這讓雅珍終於忍無可忍！
文道赫更瘋狂的把雅珍推入泳池，然後還打電話讓尹俊瑞來照顧她，雅珍害怕再次跌落谷底，她認為不能只有自己有把柄，文道赫也必須有把柄在她手中。雅珍再次崩潰打給金在吾，在吾表示自己準備好了，而雅珍則像是什麼都沒發生般跟文道赫吃飯，看雅珍若無其事，文道赫也不免覺得詭異，兩人根本在比誰還瘋！就這樣，為了讓雅珍手裡有文道赫把柄，金在吾自動犧牲，讓文道赫小弟們把他滅口，並錄下所有證據，金度勛飾演的深情金在吾為了雅珍悽慘下線！而雅珍則拿著金在吾不惜以性命換來了金道赫把柄為斜對方，簡而言之，雅珍希望能跟文道赫平起平坐，不希望只有自己被操控，或是隨時會被拋棄！
尹俊瑞知道後，認為雅珍瘋了要她停下，但雅珍表示自己不會停下來，因此尹俊瑞也做了一個重大決定，雅珍參加青龍獎當晚，尹俊瑞與另外一名記者做了獨家報導紀錄片，尹俊瑞親手揭開雅珍的一切，在雅珍拿到最佳女主角光環那一刻，她所有過往也被揭開，雅珍瘋了似崩潰在街上亂跑，尹俊瑞開車來接她，尹俊對雅珍說：「我們一起下地獄吧，什麼都不要再做了，這樣才不會有人受傷，雅珍我愛你。」緊接著車子失速往前暴衝，在新聞報導中，尹俊瑞被報導當場死亡，副駕白雅珍則是生死未卜失蹤狀態，雅珍看似未死亡，掙脫了與尹俊瑞十指緊的手，逃離了車子，但就此人間蒸發。
但畫面甚至出現在雅珍的靈堂，有人來獻花，是踩著高跟鞋的聲音，疑似就是雅珍本人來看自己。而透過劇情，雅珍在車子裡掙脫峻瑞的時候，其實俊瑞還未死亡，他看著雅珍逃出車子，雅珍也沒打算要救俊瑞，最終所有愛雅珍的男人都死了，包括黃寅燁飾演的「許仁康」、金度勳飾演的「金在吾」、金永大飾演的「尹俊瑞」全都相當悽慘下線！而文道赫自身秘密還有與前妻故事始終沒有被完整揭露，就這樣留下了開放式結尾，也沒有能知道雅珍去了哪裡，但她應該會讓自己好好的....
