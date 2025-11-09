雷佳音鬆口暫停接戲原因 笑曝私下「懂吃」最愛接地氣料理
大陸實力派演員雷佳音曾獲金鷹獎、白玉蘭獎與飛天獎等視帝大滿貫殊榮，2024年以《第二十條》拿下電影金雞獎影帝後，由他與硬底子演員岳雲鵬、郭濤、竇驍、朱亞文、張天愛共同主演的古裝劇《長安的荔枝》再掀收視熱潮。然而他卻宣布完成目前拍攝與宣傳行程後，將會休假一段時間，「從各方面調整自己再出發」。
雷佳音日前接受LiTV專訪，被問及《長安的荔枝》以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，私下有沒有什麼「惡魔食物」也跟楊貴妃一樣愛不釋手，甚至花心思跑去品嚐？雷佳音笑說：「最喜歡的美食應該是烤肉和各種麵條（麵食），我喜歡接地氣的料理，我愛逛市場或是小攤販感受傳統的人情味！我曾休假在家時看到一家很感興趣的餐廳，特別開車幾小時去，因為我平時也愛看美食紀錄片，工作時也愛到當地特色店家體驗，然後拍照和朋友分享，我覺得，透過食物的角度去了解當地人文是很有意思的事。」
演出三部馬伯庸老師的作品，包括《長安十二時辰》、《長安的荔枝》與《古董局中局》，其中《長安的荔枝》是部結合歷史背景與喜劇橋段的古裝劇，但雷佳音坦言最難的是《長安十二時辰》，「這部戲共拍了8個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感。」
談到《長安十二時辰》，雷佳音表示，馬伯庸老師推出的每本小說都會寄給他閱讀，因此接到邀約演出時「很自然就答應了！」聊到角色，雷佳音對飾演李善德一角下了註解：「李善德多次想放棄，每次瀕臨絕望時又會出現一線生機，情感層面上做為父親，我必須要照顧女兒，要是死了誰保護她？這是親情驅動，就算拋下親情不談，在那個身不由己的時代，面對任務，普通人根本沒有選擇的餘地，唯一解套辦法就是先『活下去』，就算要死，也要把荔枝送到要去的地方，這是他的本能。成功不一定是功成名就，而是能在艱辛複雜的世道中，守住自己的正直職念，而李善德覺得做對的事，就是堅持他的良知。」
因該劇許多角色演員都曾在《長安十二時辰》中和雷佳音有精采對手戲，與宛如家人般的演員群合作，讓他坦言：「大家基本上都是很熟悉的，比如芳生，之前在『長安十二時辰』就合作過，和呂梁老師也是，還有岳岳都是很熟稔，私下我都稱呼他為師父，和他們的益處是溝通成本比較低，對戲時確實是更放鬆、更有默契。」
此外，他也提及電影作品如《刺殺小說家》、《古董局中局》及《交換人生》，表示接戲並非刻意選擇差異大的角色，而是被某個點打動或想挑戰新類型，「我接戲倒是沒有刻意要求自己，每次都要接一個和上一個差距很大的角色，也許是新角色某個點打動了我，又或者是這種角色我確實沒嘗試過就挑戰一下，主要還是順其自然的接。」
雷佳音戲外給人踏實幽默的印象，粉絲稱他有「反差萌」的親切感。他分享生活中常被小新奇逗樂，「像最近吃到一個和臉一樣大的包子，我就覺得特別厲害！」他也感謝粉絲支持，並透露完成目前拍攝與宣傳行程後，會給自己放個假，「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆，從各方面調整自己再出發」。
