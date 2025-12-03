雷光夏回歸開唱 母親手稿藏巧合

雷光夏《時空的縫隙》演唱會強勢回歸。

記者戴淑芳∕台北報導

睽違6年，三金得主雷光夏《時空的縫隙》演唱會強勢回歸，3日舞台亮點曝光，現場懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙，令人期待不已。

巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。

這次《時空的縫隙》演出將以全新形式呈現。雷光夏透露，自從上一場TICC專場後便未再舉辦大型演唱會，原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被Legacy網羅提前開唱。她也因此邀請原訂於明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙。

曲目上，她將演唱2024年專輯《小故事》作品，並帶來歷年受歌迷深愛的經典歌曲，以全新編制牽動記憶層層展開，「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」