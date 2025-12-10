雷光夏專場攜裝置藝術家打造小船舞台 母親手稿奇幻呼應舞台

華語樂壇極少數橫跨三金的文青教主雷光夏將於本周舉辦《時空的縫隙》親密音樂會。（聲音紡織提供／徐梓榕台北傳真）

長年以細膩敏感創作成為華語樂壇極少數橫跨三金的文青教主雷光夏，將於本周舉辦睽違6年的演唱會——《時空的縫隙》親密音樂會，她透露自從上一場TICC專場後便未再舉辦大型演唱會，原訂於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料被Legacy網羅提前開唱，她便與裝置藝術家提前合作，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙。

演出不僅將以全新形式呈現，日前舞台亮點也大曝光，官方驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」

當她看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示，甚至陪她走向這場演出的核心意象，她也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」

雷光夏《時空的縫隙》親密音樂會台北場將打造特別的小船舞台，帶領樂迷穿越生命縫隙。（聲音紡織提供／徐梓榕台北傳真）

曲目上，雷光夏除了演唱2024年專輯《小故事》作品，也將以全新編制帶來多首經典歌曲，期待在年末與歌迷相見的她喊話：「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」《時空的縫隙》台北場將於12月12日在Legacy Taipei、台中場則於12月19日在Legacy Taichung舉行，購票請洽IndieVox。

