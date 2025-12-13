雷光夏感傷嘆「爸媽都不在了」 溫暖謝粉絲都是真愛

雷光夏開演唱會。（Legacy提供）

橫跨三金的文青教主雷光夏時隔6年再度舉行專場演出，12日於 Legacy Taipei 帶來「時空的縫隙」親密音樂會。本次以全新編制「組團回歸」，融合吉他、鋼琴、低音大提琴與電子聲響，重新詮釋經典曲目，打造「嶄新而永恆」的聲音宇宙。

音樂會以〈New dreams〉開場，雷光夏以清澈溫柔的聲線帶領觀眾進入她構築的音樂世界。〈不想忘記的聲音〉、〈小說裡的最後一人〉接續登場，穿插的細膩分享讓觀眾感受她對創作的珍惜與陪伴。舞台上的小船裝置與燈光隨著音符輕輕搖晃，成為當晚最具象徵的畫面，引領全場踏入「時空的縫隙」。

談及家人離世，雷光夏感性分享：「每次演出爸媽都會坐在台下，可是現在已經都不在了。但我感受到有樂手和你們（觀眾），謝謝你們就是我美好的雨水，降落在我身上、大地上。」並以〈寫給雨天的歌〉回應這份心意，並溫柔地說：「總是有人愛著你，陪伴著你。」

演出尾聲以經典曲目〈第36個故事〉與〈黑暗之光〉作為壓軸，全場手機燈海亮起，照映著她溫暖且堅定的身影。雷光夏深情表示：「非常珍惜這樣的晚上，只想把最好的給你們。」聽見現場觀眾的尖叫，她驚喜笑說：「竟然聽到尖叫聲？這是我的演唱會嗎？今天來的都是真愛！」

