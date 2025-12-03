雷光夏母親手稿奇幻呼應舞台 感動：「愛一直在我身邊」

雷光夏期待在年末演唱會上與觀眾相見。(立方計劃提供，攝影願子工作室)

雷光夏將舉辦暌違６年的演唱會「時空的縫隙」親密音樂會，今（3日）舞台亮點大曝光，官方驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場更會懸吊一艘小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。

雷光夏原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被 Legacy 網羅提前於12月12日在台北、12月19日在台中開唱。台北場將打造「往下延伸舞台」與懸吊小船。她娓娓唱出歷年佳作時，就像是越過時間的河口，以音樂引領大家穿越生命的縫隙。

廣告 廣告

雷光夏期待在年末演唱會上與觀眾相見。(立方計劃提供，攝影願子工作室)

雷光夏談到母親的手稿時，提及近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，她意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」

她透露，當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。她抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」

雷光夏早在 1997 年，就以《南國再見，南國》主題曲〈海上花〉入圍金曲獎最佳作詞人；1999 年以《作家身影》獲金鐘獎教育文化節目獎。此後更多次入圍、得獎，包括以《臉頰貼緊月球》奪下金曲獎、以《第36個故事》奪下金馬獎最佳原創歌曲，以及以《返校》片尾曲〈光明之日〉獲得金馬獎肯定。今年她替電影《南方時光》製作配樂，成績備受業界肯定。

更多中時新聞網報導

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

吳申梅跟香港老公大吵 氣急返〈外家〉訴苦