雷光夏演唱會懸吊「小船」現奇蹟巧合 母親生前手稿竟然神預言「像被守護著」

雷光夏將舉辦「時空的縫隙」親密音樂會，驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台。立方計劃提供，攝影願子工作室

雷光夏（Summer Lei）將於12月12日、19日舉辦睽違6年的「時空的縫隙」親密音樂會，驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場更會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙，令人期待不已。

雷光夏透露這次「時空的縫隙」演出將以全新形式呈現，她邀請了原訂明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造能被「走進」的音樂宇宙，其中最受矚目的便是台北場的「向下延伸舞台」與懸吊小船。

她將伴隨船兒娓娓唱出歷年佳作，以音樂引領大家越過時間的河口，穿越生命的縫隙。曲目上，她將演唱2024年專輯《小故事》的作品，並帶來歷年受歌迷深愛的經典歌曲，以全新編制牽動記憶層層展開。

整理資料意外發現母親手稿 詩句「小船啟航」成演出核心意象

巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動。彷彿這次回到舞台的起心動念，早已被母親以另一種方式守護著。

雷光夏感性分享，近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。在準備演唱會時，她看到了母親留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」

她透露，當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。雷光夏將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」

雷光夏是知名作家雷驤的女兒，這幾年她感傷送別雙親，整理母親生前手稿發現意外巧合。聲音紡織提供

雷光夏橫跨三金被譽為文青教主 金馬講座獲奧斯卡大師肯定

雷光夏長年以細膩敏感的創作，成為華語樂壇極少數橫跨金曲、金馬、金鐘的「三金文青教主」。作品屢獲金曲獎肯定，並曾以《第36個故事》《返校》片尾曲〈光明之日〉等奪下金馬獎最佳原創歌曲。

她近期受邀主持金馬講座，與奧斯卡得主、法國配樂大師亞歷山大・戴斯培（Alexandre Desplat）進行深度交流。為讓台下專業人士受惠，雷光夏特別提前準備了10個深度問題，獲得大師鉅細靡遺的回應，讓全場電影從業者都直呼受益匪淺。

講座結束後，她便立刻投入年底專場的籌備，雷光夏期待在年末與觀眾相見：「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」雷光夏「時空的縫隙」親密音樂會台北場將於2025年12月12日在Legacy Taipei舉行、台中場於2025年12月19日在Legacy Taichung舉辦，購票請洽「IndieVox」。



