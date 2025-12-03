雷光夏睽違6年開唱 驚母親生前手稿藏神祕巧合

雷光夏將舉辦「時空的縫隙」親密音樂會。立方計劃 x 願子工作室提供



三金得主雷光夏睽違6年開唱，12月12日在Legacy Taipei、12月19日在Legacy Taichung舉辦「時空的縫隙」親密音樂會，台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場會懸吊1艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙，巧合的是，日前她意外翻到母親生前留下的手稿，內容竟也寫到「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台其實早被母親以另一種方式守護著。

近年雷光夏接連送別雙親，沒想到在準備演唱會的過程中意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」

廣告 廣告

當看到「小船」的字眼時，雷光夏整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離」。她抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」她期待在年末與觀眾相見：「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的1天。」

更多太報報導

ㄚ頭與夫約定放棄急救 母愛全給毛孩

楊祐寧揭張軒睿、許光漢真面目 見「無中生有」：以為生髮水廣告

孝淵中空炫蠻腰洩與利特25年堅情 學客家料理餵「少女時代」