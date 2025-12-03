雷光夏走出喪父悲痛！重新出發開演唱會 睽違六年打造「往下延伸舞台」

記者鄭尹翔／台北報導

音樂人雷光夏（Summer Lei）睽違六年，即將舉辦全新演出《時空的縫隙》親密音樂會，今（3日）官方公開舞台亮點，宣布台北場將打造「往下延伸舞台」，並懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙，也讓歌迷對這場年末演出更加期待。

雷光夏將舉辦演唱會。（圖／聲音紡織）

這次演唱會原本預定於明年以跨界形式推出，但雷光夏提前被 Legacy 網羅，因此邀請原訂合作的裝置藝術家加入此次製作，將影像、物件與聲響一併融入舞台設計，打造宛如能「走進去」的沉浸式音樂宇宙。

廣告 廣告

最吸引人關注的亮點，是舞台懸吊的小船意象。雷光夏透露，日前在整理資料時，意外翻出母親生前遺留的手稿，其中一句詩句寫著：「我小船啟航，是否一去不返？」與這次舞台概念呼應度極高，讓她深受觸動，直呼「那一刻覺得她從來沒有遠離」，彷彿母親以另一種方式守護、陪伴她回到舞台。

雷光夏將在演唱會演唱 2024 年專輯《小故事》的作品，並重新演繹多首歷年經典，以全新音樂編制展開觀眾記憶的層層風景。她也透露：「這次真的一期一會，希望大家一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」

作為少數橫跨金曲、金馬、金鐘的創作人，雷光夏多年來以細膩敏感的風格受到樂迷愛戴。今年她雖未以《南方時光》配樂入圍金馬，但成績受肯定，更受邀主持金馬講座，與奧斯卡配樂大師亞歷山大・戴斯培（Alexandre Desplat）對談，展現她作為音樂創作者的深厚底蘊。

更多三立新聞網報導

吳申梅才結婚就大吵架！買機票直接飛回台灣 老公追到機場一切都來不及

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因

