雷利史考特末日新片預告曝光！新生代男神攜手性感女星求生
由《神鬼戰士》、《絕地救援》名導雷利史考特執導的全新末日驚悚鉅作《寂地》，9日正式公開最新預告片與官方海報。《寂地》改編自美國作家彼得海勒廣受好評的同名暢銷小說，由近年備受矚目的新生代男星雅各艾洛迪領銜主演，並集結奧斯卡提名演員喬許布洛林、瑪格麗特庫利、奧斯卡得主艾莉森珍妮、以及蓋皮爾斯等豪華卡司同台飆戲。
故事聚焦於由雅各艾洛迪飾演的年輕飛行員希格，在一場毀滅性的災難重創文明後，他與由喬許布洛林飾演的生存專家班格利共同守護著一處與世隔絕的家園，努力在殘酷的末日環境中求生。然而，當希格意外接收到一段神秘的無線電訊號後，一絲久違的希望再次燃起。深信世界某處仍存在著善良與人性的他，決定離開熟悉的安全區域，踏上未知且充滿危險的旅程，尋找可能改變一切的答案。
《寂地》結合末日求生、懸疑冒險與深刻的人性探討，在雷利史考特一貫壯闊且震撼的影像風格下，打造出一場關於希望、孤獨與救贖的旅程。故事描繪一個「生存依靠本能，而人性是一種選擇」的末日世界，將於8月27日搶先全美在台上映。
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