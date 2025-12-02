雷嘉汭不再被外貌綁架！半年寫「感恩日記」把美交還自己

雷嘉汭不再被外貌綁架。（《Women’s Health》美力圈提供）

演員雷嘉汭在《Women’s Health》分享「美力」，她透露在國外工作時，學會把放鬆還給自己，回到房間，聽些經典老歌，讓旋律替心緒收邊，「如果撇開演員，我當然希望自己的狀態是健康、好看的。但回到表演，我會讓自己保留可被調整的空間。」

聊到身為演員的體態管理，不是以尺寸與數字對話，而是把身體當作器皿，角色需要健康、黝亮的皮膚，或是更清瘦、內斂的輪廓，她都會嘗試去靠近。真正的難題，反而是極端幅度的改變，「突然要變得很壯、很胖，現階段對我來說不容易；因為我知道要再瘦回來其實很難。」

廣告 廣告

雷嘉汭覺得健康美是一種身心取得平衡後，自然散發出來的狀態。（《Women’s Health》美力圈提供）

她在影集《十二使者》時期，為了角色做的第一堂身體功課，就是讓身體更有線條，「女生如果想長出真正的肌肉量，蛋白質真的要吃夠。」她喜歡戶外的風與光，不太熱衷密閉的健身房，最讓她著迷的是「騎重機」跑山、林道，當身體專注在路況，腦內雜訊就會靜下來。

她實踐了半年多「感恩日記」，每天寫下對人事物與自己的感謝，也練習那四句簡單的自我對話：「謝謝你、請原諒我、對不起、我愛你」。她說不太好形容其效用，但像是在為大腦種下一句句溫柔的指令，讓自己在不完美裡學會和解。

當與《Women’s Health》聊到心中的健康與漂亮是什麼樣子？雷嘉汭說：「健康美不是皮膚黑或白、身形胖或瘦；它更像是一種身心取得平衡後，自然散發出來的狀態。」這個定義需要把主導權從他人眼光收回到自己手裡。

更多中時新聞網報導

周華健緬懷屠穎「台灣音樂巨人」

白安見恩師李宗盛 被囑多長點肉

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵