雷嘉汭化身「印度公主」美炸 戀愛腦挺「魯蛇男友」慘遭附魔

《叫我驅魔男神》雷嘉汭挑戰寶萊塢式舞蹈，化身印度公主美翻。光盛影業提供

林哲熹在電影《叫我驅魔男神》中飾演魯蛇「湯仔」，表面上看起來像個普攏共，真實身分卻藏著特殊的血脈。林哲熹形容：「喜劇是滿大的挑戰，讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭笑說：「現場林哲熹就超搞笑，常常要憋笑不然會笑場。」

湯仔整天在網路上直播、販售「多功能驅魔手電筒」的直播主，主打科學驅魔，雷嘉汭飾演的女友「阿嚕米」一直在他身邊相信他、支持他，但面臨活屍大軍迎面襲來，湯仔卻無法保護女友。最終阿嚕米遭阿修羅附魔，重傷湯仔，才意外喚醒湯仔體內潛藏力量。

除了動作場面外，《叫我驅魔男神》預告也揭開華麗的大型舞蹈場面，林哲熹、雷嘉汭首度挑戰寶萊塢式舞蹈演出，兩人在拍攝前特別去練舞。雷嘉汭在大銀幕猶如化身印度公主美翻，直呼：「很難得的體驗，穿上這身衣服覺得瞬間置身寶萊塢片場的感覺！」而林哲熹則是手拿著「透抽」搞笑助陣，笑說：「沒想到有一天要在電影裡跳舞，可以體驗到寶萊塢的模式真的很特別！」

《叫我驅魔男神》林哲熹（右）、雷嘉汭飾演男女朋友，挑戰喜劇演出。光盛影業提供

兩公尺半神像超震撼！林哲熹嚇喊：半夜活起來？

《叫我驅魔男神》美術場景由曾參與《怪胎》的美術指導吳忠憲領軍，打造寶萊塢式的華麗繽紛的氛圍，更重現一座高達兩公尺半的阿修羅神像，完整呈現傳說中「三頭八臂」的惡神形象，壯闊又詭譎，讓人目不轉睛，林哲熹也難忘第一次看到神像的心情，「現場看到阿修羅神像，真的有種讓人畏懼的感覺，不知道祂會不會在半夜復活起來？」

張懷秋吐黑霧「背部現骷髏」惡魔之王震撼登場。光盛影業提供



