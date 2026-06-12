雷嘉汭帶路！三鶯捷奏形象影片大公開 侯友宜：展現新北魅力

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新北捷運三鶯線進入通車倒數，繼6月7日順利完成履勘，待中央核發營運許可後即可通車。新北市政府昨（11）日舉辦「三鶯線形象影片發布記者會」，由新北市長侯友宜率新北捷運局長李政安及新北捷運公司董事長林祐賢出席，正式公布三鶯線形象影片，並邀請新生代實力派演員雷嘉汭擔任形象代言人。形象影片以「三鶯捷奏」為主題，透過細膩鏡頭展現沿線人文風貌、產業特色與城市魅力，描繪軌道建設帶動區域發展的新願景。

新北市長侯友宜表示，上任以來環狀線、淡海線、安坑線陸續通車，三鶯線即將加入服務行列，將讓新北捷運營運里程突破100公里，總里程全國第一；明年萬大中和線也將接續完工通車，帶動新北邁向國際大城市。三鶯線通車後，可縮短三鶯地區往返臺北約20分鐘通勤時間，提供更安全、舒適、便捷的綠色運輸服務。市府也將持續推動「七線齊發」，完善北臺灣軌道路網，逐步實現「北接基隆、中接臺北、南接桃園」願景。

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侯友宜指出，捷運建設不只是交通工程，更是帶動地方發展的重要力量。三鶯線形象影片特別找來新生代演員雷嘉汭拍攝，就如同捷運三鶯線一樣青春、活力又具實力；透過6分鐘系列短影片，帶領大家認識三鶯線特色、車站周遭景點與地方人文風景，象徵三鶯線的到來，不僅縮短區域距離，更帶動沿線土地活化、產業升級與觀光發展，為地方注入新動能。

新北市長侯友宜致詞。圖／新北市政府提供

新北捷運局長李政安表示，三鶯線沿線蘊藏豐富的人文歷史與特色景觀，形象影片以「城市節奏」與「生活故事」作為敘事主軸，從頂埔站專屬到站音樂響起，串聯臺北大學站的青春活力、全臺唯一捷運仿古橋梁、陶瓷老街站的陶藝風貌，以及鶯歌車站的城市日常，展現捷運如何連結文化、觀光與產業。

擔任三鶯線形象代言人的雷嘉汭分享，拍攝期間走訪土城、三峽、鶯歌，更深入感受在地文化與活力。她表示，三鶯線不只是一項交通建設，更是一條串聯城市故事與生活情感的路徑，期待通車後，大家都能搭捷運探索在地美好。喜歡去鶯歌老街的她也說：「以後搭捷運去逛老街、體驗在地特色就更方便了！」

捷運三鶯線代言人雷嘉汭帶路，一覽三鶯通車新時代。圖／新北市政府提供

代言人雷嘉汭邀請大家通車後一起搭乘三鶯線。圖／新北市政府提供

新北捷運局補充，希望透過形象影片發布及系列宣傳活動，讓更多市民朋友認識並期待三鶯線，共同迎接通車重要時刻。未來市府也將持續推動軌道建設，打造宜居、宜業、宜學的幸福新北。

「三鶯捷奏」正式啟動，展現三鶯線魅力。圖／新北市政府提供

（新北市政府捷運工程局 廣告）

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