雷嘉汭拍戲大過敏，被誤會是被家暴

2024年以《十二使者》榮獲第11屆首爾國際電影大賞亞洲新銳演員獎，展現國際新星的無限潛力。雷嘉汭和韓國別有緣。 雷嘉汭在2023年在電視劇《八尺門的辯護人》首度擔綱女主角以驚豔的演技廣受好評，並以此劇入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女主角，之後，她參演於Disney+韓劇《十二使者》，與馬東石、徐仁國及朴炯植等韓國一線明星共同演出，劇中飾演象徵「蛇」的天使鈴兒，透過演技來展現柔韌與力量兼具的特質，讓該角色成為劇中溫暖的亮點。 而螢光幕前千變萬化的雷嘉汭皮膚易過敏，有次腫得脖子粗大，演出劇組好友被嚇壞，以為她被家暴，後來才知她是國中開始即皮膚過敏，已有近10年的慢性尋麻疹過敏史，過敏皮膚使用化妝品及保養品一定要用優質化妝品。

她也不避諱談到尋麻疹帶來的困擾，「發作的時候眼睛會腫起來，身上還會出現一塊一塊的紅斑，有時候只能靠吃藥控制，有時連遮瑕膏都蓋不住。」她透露，症狀在凌晨12點後特別明顯，因此其實不太能熬夜，忍不住自嘲：「根本就像被打回原形的灰姑娘。」 她因為到韓國拍戲，找到一款不會過敏的保養品，她15日恰巧出席該保養品活動，坦言自己長達10年和過敏共生，嚴重時眼睛、脖子都會腫起來，甚至會讓人誤以為遭到家暴。她也分享跨年時正在山上拍戲，喜歡熱鬧氣氛的她，已經為農曆年規畫好和爸媽的互動發紅包的小遊戲。

雷嘉汭跨年時與曾敬驊在台東山上拍攝新片「樹人」，她回憶，「大家都很早就睡了。」當天拍完戲就回住處休息，只和媽媽通話跨年，不過她透露，今年過年一定要和家人好好熱鬧一下，「去年過年是用麻將讓媽媽抽紅 包，抽幾萬就包幾萬，今年會改用黏黏手，讓她黏數字（她搞笑的說，不知媽 媽會不會看新聞？）那就不好玩了。 雷嘉汭原本計畫今年向劇組請假，帶媽媽到摩洛哥度假她笑著說：「假單被駁回了。」